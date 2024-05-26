厉旭♥交往四年的女友Ari今日举行私人婚礼，Super Junior的第一位已婚男诞生！！

（SJ 小剧场）公证人问：「你有自信让新娘幸福吗？」厉旭回：「恰信一搜↗」哈哈哈哈，结婚粗卡～～～～

人气男团 Super Junior 的现任成员厉旭（36岁）与女团 TAHITI 出身的 Ari 敲响了婚礼的钟声，今天在首尔某地举行了私人婚礼。

两人於2020年9月公开恋情，是透过熟人介绍而变亲近，相差7岁的他们稳定交往了3年多，并在今年3月宣布了结婚的消息。

当时厉旭公开亲笔手写信说：「众所周知，我有一个正在交往的朋友。 在一起度过的这段时间里，我自然而然地产生了想要与她成为另一种家人的心情。 这并不是突然的决定，而是经过很长时间的考虑，与成员们和公司的讨论之后，决定在今年春天的五月底举行婚礼。」他也表示会作为Super Junior的厉旭和歌手厉旭继续努力，请大家支持他的决定。

最后，祝福两人有更美好的未来和发展！

另外，今天结婚的还有另一对新人：【多图】MBLAQ天动、gu9udan的MIMI在今天举行婚礼！2024偶像夫妻就此诞生～

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