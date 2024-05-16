《刘QUIZ》预告：《背著善宰跑》边佑锡来了！周一病治愈之神，分享金惠奫私下的贴心行为

大神刘在锡的开场词：「好想背著边佑锡奔跑，治好周一病的边佑锡来了～～～。」你也是被治好的病患之一吗？！XD

tvN 人气访谈节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》这次的专访对象是近期的大势演员，在热门韩剧《背著善宰跑》中饰演「柳善宰」一角的男主：边佑锡。

▼EP.245 最新预告：



继《Running Man》之后，边佑锡用最短时间再次与「国民主持人」刘在锡见面，上《刘QUIZ》获得了专访的机会，刘在锡也称赞他变成更加帅气了！甚至一不小心把边佑锡叫成「善宰」，边佑锡说「没关系，可以叫我善宰也没关系」，看来最近很常被叫错。XD 问他最近心情如何？边佑锡回：「有点懵，心脏狂跳，幸福到睡不著觉！」



被问到和金惠奫的私下互动时，边佑锡说：「缺糖（血糖低、肚子饿）的时候，她每天都会拿零食或软糖给我吃。」，当时惠奫还对我说了一句话：「（被节目组消音）」要等到节目播出才知道了～～～。



此外，还分享了这部剧的准备时间花了三年，边佑锡回：「这个剧本先找了其他演员，后来剧本给了我，我真的非常感谢。」还聊到了初恋、扮演角色、走台步、钢琴、展现剧中名台词、人生目标是买房子、行动不方便奶奶的故事...等等，更多内容将会在下周三（5月22日）晚间20:45播出。

▼抢先看片段片段：模特儿出身的台步～

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