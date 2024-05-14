「铁肺女王」Ailee的未婚夫曝光！是《单身即地狱》的崔时训，两人以结婚为前提交往♥

「铁肺女王」Ailee（李艺真） 在今年3月被爆正在恋爱中。

对此，Ailee 的经纪公司回应：「Ailee 经过朋友介绍认识了圈外的男性，两人以明年结婚为目标正在交往中。」 当时，Ailee 也亲自表示：「我们交往得很好， 希望大家多多支持。有更好的消息到时候我会亲自来告诉大家的。」



今日（14）有韩媒报导，Ailee 的男友是曾出演过《单身即地狱》的崔时训，Ailee 的经纪公司也表示：「Ailee 正在和崔时训热恋中。」



崔时训在2019年作为演员出道，陆续出演过《吉力马札罗咖啡厅》、《Standby Curator》、《新进社员：电影版》等剧。2021年出演 Netflix 系列《单身即地狱》而成爲话题，当时介绍自己是演员出身的服装企业家，现在在首尔某处经营餐厅。



而 Ailee 在2012年通过电视剧《Dream High2》出道，同年2月发行《Heaven》作爲歌手也成功出道。她凭藉《I will show you》、《U&I》、《Singing Got Better》等作品和曾演唱过许多热门剧的OST，获得很高的人气。特别是作爲拥有爆发性声量的充满力量的女主唱而出名。



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