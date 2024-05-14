睽违十一年回忆杀，韩流二代团「F.CUZ」六人完整合体7/13登台办FANCON！ 队长JINON生日当天本尊就在台北！For.U群粉密谋贺寿送出近距离惊喜…

回忆杀！韩国男团「F.CUZ」即将於7月13日登陆台北，去年原已退团成员李唯重新合流，6位成员JINON、李唯、大建、来炫、KAN、艺浚全员到齐，完整体海外首场FANCON〔GOTCHA OPPA〕更选定於出道后第一个海外行程的台北举办，门票於本周六5月18日中午11点在KKTIX全面启售。

睽违十一年再次来到台湾，成员们都很积极的准备这一次的舞台，也很感谢台湾For.U（官粉名）一直以来的支持与等待。成员艺浚说到：「这次FANCON绝对让大家大饱耳福，成员们也正在努力学习中文，希望与台湾For.U拉近距离，一起制造满满回忆！」，成员李唯也提到：「当年来台湾时很多For.U都还是学生，至今十一年后大家也都出社会了，不禁感叹时间真的过得好快！不知道大家还记得我们吗？」。



F.CUZ本次FANCON除了仅开百人场次，要与粉丝超近距离互动外，队长JINON更透漏将会准备惊喜，请大家多多期待！宠粉不只这些，活动当日7月13日也正好是队长JINON的35岁生日，很期待能与粉丝一起度过难忘的生日，当然粉丝会干部也积极与主办、经纪公司沟通，当天密谋要给JINON带来惊喜的贺寿！另外F.CUZ希望粉丝们可以多推荐台湾美食及观光景点，有机会的话也想去看看走走，说不定有机会在路上抓到欧巴呦！最后成员们也不忘喊话：「这么久没来了，一定要来与我们相见！」。



本次活动由「F.CUZ TAIWAN SUPPORT TEAM」策划，筹备了将近半年的时间，顺利的将F.CUZ抓来台湾！让很怀念台湾的F.CUZ再次感受台湾粉丝的热情，并争取很多的福利及互动，希望粉丝们能够再次认识F.CUZ。更多活动详情请上F.CUZ TAIWAN SUPPORT TEAM 官方FB：（https://www.facebook.com/fcuztw.team ） 、IG（https://www.instagram.com/fcuztw.team ）上查询。



【2024 F.CUZ FANCON〔GOTCHA OPPA〕IN TAIPEI】

演出日期：2024年7月13日（六）

演出时间：17：00入场 / 17：30开演（依现场实际情况而定）

演出地点：凝聚力展演空间 Cohesion Music Livehouse

演出地址：台北市松山区八德路三段106巷1号B1

售票网址：https://cohesionmusic.kktix.cc/events/fcuz （仅限KKTIX售票网站贩售）

启售时间：2024年5月18日（六）上午11：00

票价：NT$3,280；全区对号座位席。

主办单位： F.CUZ TAIWAN SUPPORT TEAM（主办保留活动异动之权利）

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