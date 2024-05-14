「鐵肺女王」Ailee的未婚夫曝光！是《單身即地獄》的崔時訓，兩人以結婚為前提交往♥

「鐵肺女王」Ailee（李藝真） 在今年3月被爆正在戀愛中。

對此，Ailee 的經紀公司回應：「Ailee 經過朋友介紹認識了圈外的男性，兩人以明年結婚為目標正在交往中。」 當時，Ailee 也親自表示：「我們交往得很好， 希望大家多多支持。有更好的消息到時候我會親自來告訴大家的。」



今日（14）有韓媒報導，Ailee 的男友是曾出演過《單身即地獄》的崔時訓，Ailee 的經紀公司也表示：「Ailee 正在和崔時訓熱戀中。」



崔時訓在2019年作為演員出道，陸續出演過《吉力馬札羅咖啡廳》、《Standby Curator》、《新進社員：電影版》等劇。2021年出演 Netflix 系列《單身即地獄》而成爲話題，當時介紹自己是演員出身的服裝企業家，現在在首爾某處經營餐廳。



而 Ailee 在2012年通過電視劇《Dream High2》出道，同年2月發行《Heaven》作爲歌手也成功出道。她憑藉《I will show you》、《U&I》、《Singing Got Better》等作品和曾演唱過許多熱門劇的OST，獲得很高的人氣。特別是作爲擁有爆發性聲量的充滿力量的女主唱而出名。



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