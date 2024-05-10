现役偶像曝光打歌节目失宠原因！一周开销数千万，活动7年无收入是常态：「靠合约到期摆脱债务」

从前Kpop歌手发专辑后都会积极出演各台打歌节目，服装和布景越来越华丽、诞生很多传奇直拍和话题场面，但近几年打歌行程整体都有减少趋势，让很多Kpop迷感到不解和可惜。

近日，2016年出道男团VICTON的成员都韩势亲自说明了偶像团疏远打歌节目的原因。 都韩势通过交流平台Bubble表示，现在打歌节目的宣传效果已不如二代团时期，但出演一周的费用支出起码1000万韩元，如果要精心制作布景、算上造型师等工作人员的薪水甚至高达2000万，已经可以多拍一支MV。 与此同时，电视台给每个团的出演费却只有5万韩元。



都韩势称这些费用最终都要从偶像身上出，除了极少数拥有大众知名度的团，绝大部份艺人根本收不到结算：「一直积累债务，直到合约到期。」 唯一庆幸的是，根据标准合约，7年合约到期后债务就一笔勾销，不再需要由艺人负担。 而词曲创作的版权费与复出的劳动相比也是杯水车薪。 都韩势感慨Kpop艺人「生活在（竞争）极度激烈的世界中」，令人肃然起敬。

很多网友对这番内幕故事感到心酸：「努力7年只留下债务，真的太虚无」「刚还看到我家偶像说想多上几个打歌节目，好难过」「出演费还不及最低时薪」「YouTube也都是钱啊，除非频道方主动邀约，为宣传而上的节目都要给几千万」「只有大型企划社能存活，中小企业的奇迹不会再出现了」。

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