現役偶像曝光打歌節目失寵原因！一周開銷數千萬，活動7年無收入是常態：「靠合約到期擺脫債務」

從前Kpop歌手發專輯後都會積極出演各台打歌節目，服裝和佈景越來越華麗、誕生很多傳奇直拍和話題場面，但近幾年打歌行程整體都有減少趨勢，讓很多Kpop迷感到不解和可惜。

近日，2016年出道男團VICTON的成員都韓勢親自說明了偶像團疏遠打歌節目的原因。 都韓勢通過交流平臺Bubble表示，現在打歌節目的宣傳效果已不如二代團時期，但出演一周的費用支出起碼1000萬韓元，如果要精心製作佈景、算上造型師等工作人員的薪水甚至高達2000萬，已經可以多拍一支MV。 與此同時，電視台給每個團的出演費卻只有5萬韓元。



都韓勢稱這些費用最終都要從偶像身上出，除了極少數擁有大眾知名度的團，絕大部份藝人根本收不到結算：「一直積累債務，直到合約到期。」 唯一慶幸的是，根據標準合約，7年合約到期後債務就一筆勾銷，不再需要由藝人負擔。 而詞曲創作的版權費與復出的勞動相比也是杯水車薪。 都韓勢感慨Kpop藝人「生活在（競爭）極度激烈的世界中」，令人肅然起敬。

很多網友對這番內幕故事感到心酸：「努力7年只留下債務，真的太虛無」「剛還看到我家偶像說想多上幾個打歌節目，好難過」「出演費還不及最低時薪」「YouTube也都是錢啊，除非頻道方主動邀約，為宣傳而上的節目都要給幾千萬」「只有大型企劃社能存活，中小企業的奇跡不會再出現了」。

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