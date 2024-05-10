女神润娥超宠粉！即将开设生日快闪店《So Wonderful Day》捐出所得＋线上公开生日单曲！

润娥即将在5月30日度过今年的生日啦！而她也提出了特别企划给粉丝们，展现宠粉心意！并且由女神亲自设计的主视觉，真是太清楚粉丝的取向了啦！

润娥将於5月24日到6月2日期间，在复合文化空间「日常生活的小空隙byU+」开设生日快闪店，名为《So Wonderful Day》。这个视觉概念是延续了今年初润娥走访8个城市举办亚洲巡回见面会《YOONA FAN MEETING TOUR : YOONITE》，还记得当时以杂志封面为概念，并且走的是粉红色芭比风，而这一切都是润娥亲自构思的，呈现出各种不同主题概念的画报形象，甚至亲手绘制的角色都将惊喜公开，粉丝们也相当期待。



对於来访快闪店现场的粉丝们，也会免费赠送特别制作的限定版曲奇饼干与饮料，润娥从企划阶段就亲自参与，未公开的海报册以及多样化的周边商品，大家都能够在快闪店中找到，也让粉丝们迫不及待前往。为了报答粉丝们对她的支持，润娥还会将本次周边商品的收益全额捐出，展现超有爱心的一面。

当然在这个快闪店架设完成之前，所有过程中的影像纪录也将剪辑成花絮影片，润娥的生日在5月30日，当天也将发行一首SOLO歌曲「夏夜（feat. 20岁）」，特别的影片也将於当日在润娥的官方YT频道《Yoona's So Wonderful Day》上公开，让没能实际到访快闪店的朋友们仍有惊喜的礼物，是不是太宠粉了！



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