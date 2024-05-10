SEVENTEEN的Hiphop小分队〈LALALI〉MV深夜满满福利！珉奎脱光泡澡、S.COUPS包紧紧待汗蒸

有看完人气男团SEVENTEEN的Hiphop小分队新歌〈LALALI〉MV睡不著的朋友吗？！XD

昨晚深夜时段，男团 SEVENTEEN 的 Hiphop 小分队（成员：S.COUPS、圆佑、珉奎、Vernon）公开了新歌〈LALALI〉的 MV，展现了他们充满swag与态度的专属嘻哈风格。

▼〈LALALI〉MV：



MV 中四位成员与各种各样的人一起闲逛并大吵大闹，在城市的各处自由自在的体验生活与旅行，结合多重色彩的主题展现出独特的幽默，营造出一种「时髦」的氛围。



〈LALALI〉是一首表达 SEVENTEEN 自信的歌曲，透过结合不同感官的音乐元素展现自身能做到任何事情，就像歌词所描述的那句「绝无可能，我是LALALI」一样，MV也凸显了Hiphop小分队的独特风格，表达了他们可以做到任何事情、实现任何想要愿望的形象与态度。



其中成为话题的，珉奎脱光泡澡、S.COUPS包紧紧待在汗蒸形成强烈对比！而圆佑则像是电影反派大哥般展现魅力、Vernon与奶奶们下午茶狂欢都令人印象深刻。

此外，之后还会陆续公开表演队〈Spell〉的 MV（5月17日），以及主唱队〈青春赞歌〉（5月24日）的 MV。

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