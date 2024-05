陆星材出道12年献个人见面会初体验，6月1日与台粉近距离互动

陆星材所属的BTOB的自2012年出道以来,以《Missing You 》、《Beautiful Pain》、《Only one for me》等热门夯曲深获KPOP乐迷们的喜爱。除了团体活动外,他也以演员身份活跃於戏剧界,参与了《鬼怪》、《双甲路边摊》、《金汤匙》等热门剧集,展现了他的演技深度,他也将献出出道以来的个人见面会初体验。

将在5月9日推出首张个人单曲专辑《EXHIBITION:Look Closely》的陆星材,这次专辑揭示了一个全新的自我面貌,挑战了以往不同的音乐风格,希望呈现出与BTOB的主唱截然不同的声音。此外,陆星材不仅在音乐风格上求新求变,更将难度更高的曲风融入专辑之中。1995年生的他,坦言过去12年最遗憾的事是未曾举办过个人粉丝见面会或演唱会,好消息是随著新专辑的发行,陆星材计划与粉丝进行更亲密的互动。



今年三月,陆星材还开设了个人YouTube频道《Yook Can Do It》,希望藉由各式各样的影片与粉丝进行深度交流。最近一段影片中,陆星材负责照顾团员昌燮的小猎犬Guri,没想到一开始Guri不受控,但陆灵机一动以模仿昌燮的声音竟也让Guri真的乖乖听话,让网友们对於陆的机智佩服不已。除此之外,陆星材也透露了他如何成为现今8岁雪白色孟加拉猫「三二」的铲屎官。他坦言最初并未计划饲养宠物,但被一张网路上的孟加拉猫照片深深吸引,便开始积极搜寻相关资讯,不经意间点进了一篇文章,里面有他现在的爱猫「三二」的萌照。他笑说,虽然三二现在也很可爱,但刚开始养时,三二只有拳头那么大,如今三二已经长大到需要用双手抱起,这充分展示了陆星材对养育猫咪的用心与爱心 。



陆星材《陆星材个人展:Look Closely(1995年作)》台北站将於6月1日(六)晚间6点在台北国际会议中心举行,票价为新台币5200 /4600/4000/3200元等四种,5月11日(六)於年代售票系统与各大便利商店全面启售,购票入场的粉丝除了全员获得纪念小卡以及HIBYE,还可参加抽选「1对20人合照」、「签名海报」、「签名拍立得」等奖项,更多详情可洽主办单位「叁人行文娱 SRX ENTERTAINMENT」。



▽节目名称:陆星材个人展:Look Closely, 1995

▽演出日期:2024年6月1日(六)

▽入场时间:17:00(依现场实际情况而定)

▽演出时间:18:00(依现场实际情况而定)

▽演出地点:台北国际会议中心TICC

▽售票时间:2024年5月11日(六)13:00

▽购票方式:年代售票系统及各大便利商店

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻