陆星材出道12年献个人见面会初体验，6月1日与台粉近距离互动

陆星材所属的BTOB的自2012年出道以来，以《Missing You 》、《Beautiful Pain》、《Only one for me》等热门夯曲深获KPOP乐迷们的喜爱。除了团体活动外，他也以演员身份活跃於戏剧界，参与了《鬼怪》、《双甲路边摊》、《金汤匙》等热门剧集，展现了他的演技深度，他也将献出出道以来的个人见面会初体验。

将在5月9日推出首张个人单曲专辑《EXHIBITION:Look Closely》的陆星材，这次专辑揭示了一个全新的自我面貌，挑战了以往不同的音乐风格，希望呈现出与BTOB的主唱截然不同的声音。此外，陆星材不仅在音乐风格上求新求变，更将难度更高的曲风融入专辑之中。1995年生的他，坦言过去12年最遗憾的事是未曾举办过个人粉丝见面会或演唱会，好消息是随著新专辑的发行，陆星材计划与粉丝进行更亲密的互动。



今年三月，陆星材还开设了个人YouTube频道《Yook Can Do It》，希望藉由各式各样的影片与粉丝进行深度交流。最近一段影片中，陆星材负责照顾团员昌燮的小猎犬Guri，没想到一开始Guri不受控，但陆灵机一动以模仿昌燮的声音竟也让Guri真的乖乖听话，让网友们对於陆的机智佩服不已。除此之外，陆星材也透露了他如何成为现今8岁雪白色孟加拉猫「三二」的铲屎官。他坦言最初并未计划饲养宠物，但被一张网路上的孟加拉猫照片深深吸引，便开始积极搜寻相关资讯，不经意间点进了一篇文章，里面有他现在的爱猫「三二」的萌照。他笑说，虽然三二现在也很可爱，但刚开始养时，三二只有拳头那么大，如今三二已经长大到需要用双手抱起，这充分展示了陆星材对养育猫咪的用心与爱心 。



陆星材《陆星材个人展：Look Closely(1995年作)》台北站将於6月1日（六）晚间6点在台北国际会议中心举行，票价为新台币5200 /4600/4000/3200元等四种，5月11日（六）於年代售票系统与各大便利商店全面启售，购票入场的粉丝除了全员获得纪念小卡以及HIBYE，还可参加抽选「1对20人合照」、「签名海报」、「签名拍立得」等奖项，更多详情可洽主办单位「叁人行文娱 SRX ENTERTAINMENT」。



▽节目名称：陆星材个人展：Look Closely, 1995

▽演出日期：2024年6月1日（六）

▽入场时间：17:00（依现场实际情况而定）

▽演出时间：18:00（依现场实际情况而定）

▽演出地点：台北国际会议中心TICC

▽售票时间：2024年5月11日（六）13:00

▽购票方式：年代售票系统及各大便利商店

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