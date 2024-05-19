当女偶像放弃「体重管理」！泫雅曾7天不吃饭、一个月饿昏12次，Hani增重8kg接纳健康身材

KPOP女偶像为展示最好一面都对体重十分严格，采用极端方式减肥者大有人在。 不过近一两年，有些偶像开始放弃伤害身体的减肥强迫，即便因「爆肥」而人气下降也选择珍爱自己。

泫雅一出道就因性感身材收获大量人气，近日她在《全知干预视角》透露，当时年纪小、以为瘦就是美的标准，抱著不能让工作人员的努力打折的心态而过度减重，有时一天只吃一颗海苔饭卷，拍广告时甚至饿肚子一周、直到拍完才好好吃饭，因营养不良而常常昏倒、血压降至40，甚至1个月内就昏倒12次。



工作人员透露当时要拿著氧气瓶时刻盯紧她的眼神，一旦发现不对就要马上处理。 医生告诉她必须把血压提到50以上才能出院，而唯一的方法就是「长肉」。 经历多年拉扯，泫雅决定放弃对减肥的执著，遵医嘱增重8kg，开心表示：「这次回归期间一次也没有昏倒，真的很感动。」





EXID成员Hani在2014年凭传奇直拍一炮而红、带动整个团逆袭，人气最高时也深受减肥困扰：Hani身高168cm，为穿上舞台服装而一直把体重限制在50kg。



最近她出演《强心脏VS》透露有生以来第一次体重增到58kg，但已接纳自己、几乎不会再刻意减肥：「当时身材很好、但身体有问题，现在是not bad，但我认为还不错。 那又怎样？」





女团After School出身演员U-IE曾凭藉健康性感形象获封「蜜大腿女神」、「国民蜜腿」，但在《BANG！》活动期间被狙击「腹肉突出」、十分受伤，后来8年间一天只吃一顿饭，讽刺的是过度减肥后出演的电视剧都较为成功。





2022年U-IE接受采访时表示已放下20代对减肥的强迫感，从前动辄5天不吃东西真的很不爱惜身体，现在如果肚子突出来就拜托服装师帮忙遮一遮，宁愿以健康的模样展现自我。





Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻