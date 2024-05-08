《在朋友》金在中拍片约定518台北见，台湾场独享限定贴心小礼包全区人人有

K-pop偶像金在中（Kim Jae Joong）的节目《在朋友》大受欢迎，最近更因为邀请了IVE的秋天（GAEUL）与李瑞（LEESEO）而获得了「脸蛋赞在中叔叔」的称号！而在5月18日，金在中即将来到新北工商展览馆举办「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert
另外，金在中还为台湾场购票观众带来击掌问候、观看彩排、签名小卡、签名海报、签名拍立得，以及团体合照等丰富福利。如想加购这些福利，就不要错过在5月8日23点59分前购买「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert
金在中特别为台湾观众拍摄的问候影片中，一开始他就迫不及待跟粉丝们打招呼：「大家好！BABIES~ 我是在中」接著也不忘再度提醒大家台湾演唱会的名称、日期等资讯。而金在中也忍不住对歌迷的想念之情：「就像20周年一样，想和我们BABIES见面，创造特别幸福的时间」，想跟大家庆祝这个重要的日子。最后，他再与粉丝们约定：「请大家多多来看，非常非常想念大家，快点见面吧！」还亲自送上大心心，才跟歌迷挥手说：「拜拜！」诚意十足！
特别宠粉的金在中还跟主办准备了「台湾场限定贴心小礼包」送给本场每一位购票入场的观众，当中包括：金在中专属肖像扇、纸巾和海报，十分有纪念价值，BABIES绝对值得珍藏。不想错失金在中为大家准备的精彩演出和丰富礼物，就赶紧到KKTIX购买「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert
2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert
演出日期：2024年5月18日(星期六)
演出时间：17:00
演出地点：新北市工商展览中心
门票售价：新台币TWD $5,600/$4,300/$3,300/$2,800（身障席）
粉丝福利：击掌问候、观看彩排、签名小卡、签名海报、签名拍立得、限定小卡、粉丝合照
全场追加：台湾场限定贴心小礼包
主办单位：万星国际娱乐文化
经纪公司：iNKODE
售票连结：KKTIX
https://sunnysideup.kktix.cc/events/cfd976a4-01afd
（门票现正热烈发售）
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