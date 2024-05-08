《在朋友》金在中拍片约定518台北见，台湾场独享限定贴心小礼包全区人人有

K-pop偶像金在中（Kim Jae Joong）的节目《在朋友》大受欢迎，最近更因为邀请了IVE的秋天（GAEUL）与李瑞（LEESEO）而获得了「脸蛋赞在中叔叔」的称号！而在5月18日，金在中即将来到新北工商展览馆举办「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert in Taipei」亚洲巡回演唱会的台湾站，庆祝他的出道20周年！惊喜的是金在中除拍摄了问候影片，还与主办特别为每一位购票入场的粉丝（BOSS BABIES）准备「台湾场限定贴心小礼包」，在整个巡回演唱会中只有台湾观众才有此福利，份外珍贵。

另外，金在中还为台湾场购票观众带来击掌问候、观看彩排、签名小卡、签名海报、签名拍立得，以及团体合照等丰富福利。如想加购这些福利，就不要错过在5月8日23点59分前购买「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert in Taipei」的演唱会门票，才有加购资格喔！



金在中特别为台湾观众拍摄的问候影片中，一开始他就迫不及待跟粉丝们打招呼：「大家好！BABIES~ 我是在中」接著也不忘再度提醒大家台湾演唱会的名称、日期等资讯。而金在中也忍不住对歌迷的想念之情：「就像20周年一样，想和我们BABIES见面，创造特别幸福的时间」，想跟大家庆祝这个重要的日子。最后，他再与粉丝们约定：「请大家多多来看，非常非常想念大家，快点见面吧！」还亲自送上大心心，才跟歌迷挥手说：「拜拜！」诚意十足！

特别宠粉的金在中还跟主办准备了「台湾场限定贴心小礼包」送给本场每一位购票入场的观众，当中包括：金在中专属肖像扇、纸巾和海报，十分有纪念价值，BABIES绝对值得珍藏。不想错失金在中为大家准备的精彩演出和丰富礼物，就赶紧到KKTIX购买「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert in Taipei」演唱会的门票，跟他欢度这特别的夜晚。若想在第一时间知道相关资讯，请继续留意万星国际娱乐文化的FB和IG更新，以及消息公布。



2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert in Taipei

演出日期：2024年5月18日(星期六)

演出时间：17:00

演出地点：新北市工商展览中心

门票售价：新台币TWD $5,600/$4,300/$3,300/$2,800（身障席）

粉丝福利：击掌问候、观看彩排、签名小卡、签名海报、签名拍立得、限定小卡、粉丝合照

全场追加：台湾场限定贴心小礼包

主办单位：万星国际娱乐文化

经纪公司：iNKODE

售票连结：KKTIX

https://sunnysideup.kktix.cc/events/cfd976a4-01afd

（门票现正热烈发售）

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