陸星材出道12年獻個人見面會初體驗，6月1日與台粉近距離互動

陸星材所屬的BTOB的自2012年出道以來，以《Missing You 》、《Beautiful Pain》、《Only one for me》等熱門夯曲深獲KPOP樂迷們的喜愛。除了團體活動外，他也以演員身份活躍於戲劇界，參與了《鬼怪》、《雙甲路邊攤》、《金湯匙》等熱門劇集，展現了他的演技深度，他也將獻出出道以來的個人見面會初體驗。

將在5月9日推出首張個人單曲專輯《EXHIBITION:Look Closely》的陸星材，這次專輯揭示了一個全新的自我面貌，挑戰了以往不同的音樂風格，希望呈現出與BTOB的主唱截然不同的聲音。此外，陸星材不僅在音樂風格上求新求變，更將難度更高的曲風融入專輯之中。1995年生的他，坦言過去12年最遺憾的事是未曾舉辦過個人粉絲見面會或演唱會，好消息是隨著新專輯的發行，陸星材計劃與粉絲進行更親密的互動。



今年三月，陸星材還開設了個人YouTube頻道《Yook Can Do It》，希望藉由各式各樣的影片與粉絲進行深度交流。最近一段影片中，陸星材負責照顧團員昌燮的小獵犬Guri，沒想到一開始Guri不受控，但陸靈機一動以模仿昌燮的聲音竟也讓Guri真的乖乖聽話，讓網友們對於陸的機智佩服不已。除此之外，陸星材也透露了他如何成為現今8歲雪白色孟加拉貓「三二」的鏟屎官。他坦言最初並未計劃飼養寵物，但被一張網路上的孟加拉貓照片深深吸引，便開始積極搜尋相關資訊，不經意間點進了一篇文章，裡面有他現在的愛貓「三二」的萌照。他笑說，雖然三二現在也很可愛，但剛開始養時，三二只有拳頭那麼大，如今三二已經長大到需要用雙手抱起，這充分展示了陸星材對養育貓咪的用心與愛心 。



陸星材《陸星材個人展：Look Closely(1995年作)》台北站將於6月1日（六）晚間6點在台北國際會議中心舉行，票價為新台幣5200 /4600/4000/3200元等四種，5月11日（六）於年代售票系統與各大便利商店全面啟售，購票入場的粉絲除了全員獲得紀念小卡以及HIBYE，還可參加抽選「1對20人合照」、「簽名海報」、「簽名拍立得」等獎項，更多詳情可洽主辦單位「叁人行文娛 SRX ENTERTAINMENT」。



▽節目名稱：陸星材個人展：Look Closely, 1995

▽演出日期：2024年6月1日（六）

▽入場時間：17:00（依現場實際情況而定）

▽演出時間：18:00（依現場實際情況而定）

▽演出地點：台北國際會議中心TICC

▽售票時間：2024年5月11日（六）13:00

▽購票方式：年代售票系統及各大便利商店

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