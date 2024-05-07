成东镒女儿成彬惊人大转变！幼时是搞笑宝宝，如今变端庄舞蹈生

姨母们「云养」的第一批宝宝原来已经长这么大了。

还记得2014年开播的《爸爸！我们去哪儿》第2季，演员成东镒带著儿子俊和女儿彬一同亮相，不同於书生气十足的俊，彬儿则是个性格鬼马、活泼可爱的小女生，为节目组增添了不少笑点。



一转眼彬儿也已经长大了，日前妈妈通过IG公开了彬儿的近况，表示「好好努力哦，比赛一结束就继续练习，生活繁忙的彬儿，加油哦！」影片中彬儿正在搭电梯，已然褪去了小女孩的稚嫩、淘气和婴儿肥，现在俨然是小淑女的模样，长长的马尾辫扎在身后，随意又松弛。



[정보/소식] 아빠어디가 성동일 딸 빈이 근황 ([News] Where is Dad Going? Seong Dong-il's Daughter Bin's Recent News) (링크에 더있어요) https://t.co/UUxlQSzKNb pic.twitter.com/v7UIVoJpwu — 인스티즈(instiz) (@instiz) May 6, 2024

不少看了彬儿妈妈IG的网友纷纷表示：「什么时候都长这么大了」、「哇，小淑女」、「希望彬儿一直加油下去」、「姨母的宝宝都长这么大了，姨母好欣慰啊」等。

此外，彬儿今年刚15岁，目前正在学习现代舞蹈中，前不久刚刚参加了舞蹈大赛。



어머 성동일 딸 성빈이래 남의집 애는

이렇게 빨리 자란다더니 pic.twitter.com/R3h7DYNQkm — (@iamkimgosu) April 10, 2024

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