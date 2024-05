成东镒女儿成彬惊人大转变！幼时是搞笑宝宝，如今变端庄舞蹈生

姨母们「云养」的第一批宝宝原来已经长这么大了。

还记得2014年开播的《爸爸!我们去哪儿》第2季,演员成东镒带著儿子俊和女儿彬一同亮相,不同於书生气十足的俊,彬儿则是个性格鬼马、活泼可爱的小女生,为节目组增添了不少笑点。



一转眼彬儿也已经长大了,日前妈妈通过IG公开了彬儿的近况,表示「好好努力哦,比赛一结束就继续练习,生活繁忙的彬儿,加油哦!」影片中彬儿正在搭电梯,已然褪去了小女孩的稚嫩、淘气和婴儿肥,现在俨然是小淑女的模样,长长的马尾辫扎在身后,随意又松弛。



[정보/소식] 아빠어디가 성동일 딸 빈이 근황 ([News] Where is Dad Going? Seong Dong-il's Daughter Bin's Recent News) (링크에 더있어요) https://t.co/UUxlQSzKNb pic.twitter.com/v7UIVoJpwu