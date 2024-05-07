BLACKPINK ROSÉ&Jennie久违碰面一起出街却被骂！韩网：伞不能自己撑吗

女团BLACKPINK合约到期后，4名成员只续了团体约，各自有了新出路。 好不容易看到ROSÉ和Jennie同框，却没想到她俩却因为一张照片遭到网友的口诛笔伐。

日前，ROSÉ通过个人IG上公开了和Jennie在美国纽约碰面的近况，两人最近都因为海外行程飞往纽约，特意抽出时间见面。

ROSÉ和Jennie亲密地挽著胳膊走在路上，不时转头面向对方开心地说著什么。 网友们认为有问题的地方则是她俩身后的随行人员，当天天气不佳飘著细雨，一名工作人员走在后面替她们撑伞。



这一场景看得不少韩国网友很不适，纷纷留言抨击：「雨伞不能自己撑吗」、「你们是私人行程吧，还让人撑伞很过分」、「艺人是什么官职吗」、「你俩看著倒是很舒服，怎么不想想后面的工作人员」、「一把伞都拿不动吗」、「这就是耍大牌啊」等。 不过也有很多粉丝出面维护，表示：「撑伞也是保镳的工作之一啊」、「在国外明星出街有一定风险，才会有保镳跟著的」、「请保镖都付钱的啊，为什么他们不能撑伞」、「明星的职业特殊性，他们需要这样的排场」等。

BLACKPINK成员们自从合约到期后，纷纷投入各自的SOLO活动中，除了ROSÉ之外的Jennie、Jisoo和Lisa全都创建了个人工作室。 这次哪怕只是ROSE和Jennie两人合体，也足以让粉丝们兴奋。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻