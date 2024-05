成東鎰女兒成彬驚人大轉變！幼時是搞笑寶寶，如今變端莊舞蹈生

姨母們「雲養」的第一批寶寶原來已經長這麼大了。

還記得2014年開播的《爸爸!我們去哪兒》第2季,演員成東鎰帶著兒子俊和女兒彬一同亮相,不同於書生氣十足的俊,彬兒則是個性格鬼馬、活潑可愛的小女生,為節目組增添了不少笑點。



一轉眼彬兒也已經長大了,日前媽媽通過IG公開了彬兒的近況,表示「好好努力哦,比賽一結束就繼續練習,生活繁忙的彬兒,加油哦!」影片中彬兒正在搭電梯,已然褪去了小女孩的稚嫩、淘氣和嬰兒肥,現在儼然是小淑女的模樣,長長的馬尾辮扎在身後,隨意又鬆弛。



