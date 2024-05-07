成東鎰女兒成彬驚人大轉變！幼時是搞笑寶寶，如今變端莊舞蹈生
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成東鎰女兒成彬驚人大轉變！幼時是搞笑寶寶，如今變端莊舞蹈生

明星   2024年5月7日   星期二09:45   Tracy  

（封面圖源：MBC《爸爸！我們去哪兒》、成東鎰妻子IG）

姨母們「雲養」的第一批寶寶原來已經長這麼大了。

還記得2014年開播的《爸爸！我們去哪兒》第2季，演員成東鎰帶著兒子俊和女兒彬一同亮相，不同於書生氣十足的俊，彬兒則是個性格鬼馬、活潑可愛的小女生，為節目組增添了不少笑點。
（圖源：MBC《爸爸！我們去哪兒》）

一轉眼彬兒也已經長大了，日前媽媽通過IG公開了彬兒的近況，表示「好好努力哦，比賽一結束就繼續練習，生活繁忙的彬兒，加油哦！」影片中彬兒正在搭電梯，已然褪去了小女孩的稚嫩、淘氣和嬰兒肥，現在儼然是小淑女的模樣，長長的馬尾辮扎在身後，隨意又鬆弛。
（圖源：成東鎰妻子IG）

不少看了彬兒媽媽IG的網友紛紛表示：「什麼時候都長這麼大了」、「哇，小淑女」、「希望彬兒一直加油下去」、「姨母的寶寶都長這麼大了，姨母好欣慰啊」等。

此外，彬兒今年剛15歲，目前正在學習現代舞蹈中，前不久剛剛參加了舞蹈大賽。

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