经典韩影《阳光姊妹淘》沈恩京、姜素拉、朴昣奏、闵孝琳等「七公主Sunny」聚首拍衍生节目！

经典韩影《阳光姊妹淘》「Sunny」主演群将重聚拍摄衍生节目《I'm Sunny Thank You》（아임써니땡큐），今（16）日宣布节目就在7月首播。

电影《阳光姊妹淘》讲述奈美（沈恩敬 饰）高中转学时认识了同班的春花（姜素拉 饰），并和蔷薇（金敏英 饰）、真熙（朴昣奏／朴真珠 饰）、金玉（南保罗／南宝拉 饰）、福熙（金甫美 饰）结为姊妹团体七公主「Sunny」，25年后奈美出发再找回Sunny成员们。《阳光姊妹淘》感动的姊妹情，在2011上映当年引发热潮，吸引745万人次观众收看，成为韩国影史经典，后来还被中国与日本翻拍，更难能可贵的是上述七名演员戏外也结为好友。



▼2018年闵孝琳和BIGBANG太阳结婚，七公主与非七公主的千玗嬉等演员都受邀



▼朴昣奏、金敏英与金甫美今年5月才参加南保罗婚礼‎带来动人场面



13日电视台MBC即提供消息给各大韩媒体，表示以《阳光姊妹淘》主演为主角的全新综艺节目《I'm Sunny Thank You》将在今夏播出，是让主演再相遇并开启友情旅行之节目，沈恩京、姜素拉、金敏英、金甫美、朴昣奏、南宝拉、及闵孝琳，部分已在今年4月完成海外旅行拍摄，因个人因素无法参与旅行的演员，会在节目里以其他方式相聚。

今（16）MBC正式公开预告海报，并表示公开首个卡司是饰演「春花」的姜素拉。MBC还表示七公主演员毫不犹豫便决定演出，不仅会带来旅行综艺常有的赏心悦目内容，他们之间的友情和回忆也会带来温暖。



《I'm Sunny Thank You》确定在7月中旬开播。

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