安孝燮&李敏镐主演《全知读者视角》正式预告+海报公开！首部定档7/23上映

乐天娱乐今日宣布，由安孝燮、李敏镐、蔡秀彬等主演，同名人气网路小说改编的电影《全知读者视角》确定将於7月23日上映，并同步公开了主海报与正式预告片。

《全知读者视角》是一部奇幻动作电影，讲述在一部连载十年的小说完结当天，小说中的世界竟然变成了现实，唯一的读者「金独子」与小说主角「刘仲赫」以及伙伴们一同奋力在崩坏的世界中生存。

海报中，正面注视观众的金独子（安孝燮 饰）与刘仲赫（李敏镐 饰）展现出不同凡响的气场，身旁其他角色柳尚雅（蔡秀彬 饰）、李贤成（申承浩 饰）、郑熙媛（Nana 饰）、李智慧（Jisoo 饰）、李吉英（权恩成 饰）则凝视著「 剧情系统视窗」。



标语「只有我知道的小说变成了现实」点出了电影核心：当熟悉的小说世界化为现实，唯一知晓小说结局的「读者」、小说主角「仲赫」，还有他们的伙伴们，将如何应对接踵而来的未知剧情，引发观众对后续发展的强烈期待。



同时公开的预告片由金独子的一句台词开场：「我所热爱、就是我的一切的故事成为了现实。」下班途中突如其来停驶的地铁、小说世界的入侵、由妖怪赋予剧情任务...... 人类社会随即陷入混乱，壮观画面接连登场，视觉张力十足。

尤其值得一提的是，预告片中展现了前所未见的庞大世界观和精致视效、精彩的动作戏码，丝线、盾牌、刀剑等角色专属武器与技能一一登场，完美呈现出奇幻动作片的精髓。

在预告片的尾声，金独子表达他不愿让主角独自生存，誓要「改写结局，让所有人一起活下来」，为他与伙伴们即将展开的壮阔旅程埋下了更多伏笔与期待。 《全知读者视角》正全面提升观众的期待值，将於 7 月 23 日在电影院隆重上映。



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