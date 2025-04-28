《请回答1997》成东镒又喊郑恩地是最爱狗女儿！申沅昊坦言当年选角赌一把：新鲜的完蛋吧

郑恩地与李浚荣主演的《24小时俱乐部》即将播出，两人先前上《十五夜频道》宣传，郑恩地和《请回答1997》导演申沅昊萤幕前再见，也再度秀和成东镒的「父女情」。

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节目中途申PD打给成东镒，前几秒才担心没亲自通知，结果成东镒开口严肃道「我们谈谈吧」，果真吓到申PD赶紧喊：「不能骂人喔！现在在录影！」笑翻全场。郑恩地朝气向成东镒打招呼喊「爸爸」，成东镒继续装严肃：「你这臭丫头，要常常打电话啊！每天都要打啊，父母要知道子女都在做什么啊！」



申PD提醒成东镒要照流程来，结果成东镒说自己拍戏也没再照剧本演。而成东镒才刚问郑恩地新戏的名字，下秒自然地称赞《24小时俱乐部》很有趣，大家听了都笑出来。不过成东镒诚挚地表示因为是女儿演出得支持，希望大家多多喜爱郑恩地，还赞美「是比我优秀百倍千倍的孝女」，直说郑恩地是自己最喜欢的女儿，「0.1秒都不用思考」。



众所皆知成东镒还有两个女儿，《请回答1994》高雅罗和《请回答1988》惠利，申PD问：「那其他狗女儿没关系吗？」成东镒妙答：「不要见面就好了！」后续他不断对郑恩地赞誉有佳，当初知情她没演过戏会担心，但看见她的干劲与直率，不会不懂装懂，还敢冲撞前辈，成东镒直言：「当时感受到了，啊她真的是……急需用钱的孩子啊！」笑倒所有人！



众所皆知《请回答1997》是跌破众人眼镜大获成功的戏剧，一是主演群中仅水晶男孩出身的殷志源有较高知名度，二是申PD是首次从综艺跨足戏剧拍摄，三是电视台tvN本身戏剧知名度本就远低於无线台戏剧。申PD开拍前在选角便四处碰壁，因为没人想演tvN的戏，剧本以演员知名程度不断往下递，最后以方言能力为由选择了郑恩地和徐仁国演出，过程经历长时间挣扎。



最关键的是郑恩地的选择，郑恩地当时无演戏经验，Apink也还没冲出一片天无足够知名度，徐仁国至少是知名选秀节目冠军且演过《爱情雨》配角。申PD曾坦言郑恩地的试镜是「不得不看的」，因为人都叫来了，看完后心情五味杂陈，心想非常适合但「怎么偏偏是她」。



多年后重新提到此事，申PD重新说明当时制作费不足，不可能所有演员都找有知名度之人，在不断被拒绝之后决定找新鲜的面孔，而想拒绝郑恩地试镜的理由除了她没演过戏外，很怕她无法改掉爱豆盯著摄影机的习惯。「因为有恩地出现，我们才会做出这样的选择吧！」申PD表示郑恩地一副就是女主角「诗媛」的模样，最终决定「比起主演级，还是新鲜的完蛋吧」，很感谢郑恩地和徐仁国以「成诗媛」和「尹允宰」出现。



郑恩地和徐仁国近期翻唱了水晶男孩〈Couple〉，先前两人在徐仁国频道便说过当年就曾录音但没发行，多年后谈合作首先想到的便是再翻唱一次〈Couple〉。申PD说当年就是没钱做OST，为了省钱就让音乐导演短时间内制作〈Couple〉翻唱，简直就是80、90年代KTV伴奏的水准，后来想想若要发行音源太丢脸了就废弃，后来是因为首播反响好才有资源制作另外两首全新歌曲〈All For You〉与〈我们的爱情就这样〉。



对郑恩地来说，申PD是带她进入戏剧圈的贵人，是成东镒之外另个爸爸般的存在（虽然PD觉得把他叫老了XD）。看著《请回答1997》从PD到演员群都能保有10多年的情谊，观众都非常欣慰吧！



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