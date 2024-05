NewJeans新歌预告被设为「儿童专属」停用留言，粉丝质疑HYBE做手脚阻碍宣传

NewJeans上月底公开与艺术家村上隆合作打造的新歌《Right Now》MV预告片、为日本出道做宣传,昨日有粉丝发现影片居然被归类为「儿童专属」,质疑HYBE与闵熙珍的战火终究波及到艺人。

现在打开《Right Now》预告片页面,可看到留言区已关闭、左下角出现「试用YouTube Kids」标签,代表这支影片已被分类为「儿童专属」内容。 而HYBE LABELS频道内其他影片以及NewJeans频道内影片则没有这一状况。



「儿童专属」是YouTube为保护儿童用户推出的功能,与一般内容的区别是停用部份功能,包括在首页自动播放影片、留言、透过迷你播放器播放内容、储存至播放清单和稍后观看清单、放送个人化广告等等,以及较为可能在观看其他儿童内容时才获得系统推荐该影片。 总体来看,这一设定会降低影片传播度,亦可能导致频道收益减少。

关於《Right Now》MV预告被设为「儿童专属」内容的原因,排除误操作有两种可能,其一是YouTube根据内容判定该影片是面相儿童从而修改权限,四年前谐星兄弟梁世炯梁世灿的频道就曾闹出这一乌龙。

其二便是频道拥有者主动进行了设定,或许因为留言区状况糟糕、藉此关闭留言区,但有NewJeans粉丝认为HYBE根本是故意限制影片传播、阻挠宣传。



上月底HYBE与闵熙珍矛盾激化并公开,闵熙珍在记者会控诉HYBE从NewJeans出道前就很少给与支持,例如HYBE CEO要求出道宣传期给另一女团让路、房时爀对於歌曲冲进Billboard Hot 100阴阳怪气。 有粉丝在X(前Twitter)PO文要求HYBE说明影片变为「儿童专属」的原因,讽刺道「这确实是他们会做的事」。



Fix this. @HYBEOFFICIALtwt you have no shame pic.twitter.com/Bo1h9KYXBg