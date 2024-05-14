ILLIT新歌编舞又被爆抄袭NewJeans！表演总监发文痛斥：连广告舞蹈都？这都是复制贴上！

近日，在多个网路社区上传标题为《看起来与 NewJeans 麦当劳广告曲舞蹈相似 ILLIT〈Lucky Girl Syndrome〉舞蹈》的文章。

〈Lucky Girl Syndrome〉是 ILLIT 最近发行的新曲，舞蹈中出现双手敞开交叉跺脚的动作。部分网友认爲，这动作与去年 NewJeans 麦当劳广告展示的舞蹈相似，还剪辑两个舞蹈影片，进行了对比。



提出上述疑惑后，编 NewJeans 舞蹈的编舞家们通过IG 限时动态接连上传了狙击「舞蹈抄袭争议」的贴文。表演总监金恩珠（音）表示：「嗯？真的吗？连商业广告舞蹈也？这段时间真的忍了好久，但如果说是巧合的话，是不是有点过分了吧？是啊！也有可能差不多， 但是一般参考的话，会出於礼貌稍微改变一下，但这都是复制贴上。」



表演总监 BLACK.Q 也写道：「不是吧！之前一直忍著那种想法，没想到还会跳广告舞蹈，谁的辛苦这样出现，真的不是件容易的事情。」



这也立即在韩网引发热烈讨论，韩网友：「是山寨货啊」、「抄袭别人的东西总得拿出点诚意来啊」、「还以爲编舞是得到允许后编的...因爲一模一样」、「我以爲是得到了编舞家的同意呢」、「舞蹈怎么跳得那么差？ 怎么出道？」、「在中国模仿韩国歌手的感觉」、「连广告舞蹈也跟著跳是不是太过分了」、「只有孩子们很可怜 呜呜」、「没有商业道德的人啊」等等。

而 ILLIT 抄袭 NewJeans 编舞的争议已经不是第一次，有人怀疑 ILLIT 的〈My World〉的部分舞蹈与 NewJeans的歌曲〈Attention〉相似。再加上ADOR闵熙珍代表也一直主张「ILLIT 抄袭 NewJeans，ILLIT 在发型、妆容、服装、舞蹈、照片、影像、活动出演等演艺活动的所有领域都抄袭 NewJeans。」



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