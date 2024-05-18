《背著善宰跑》火到开快闪店！大结局将举办集体观影活动，演员本人也出席！

奇幻爱情剧《背著善宰跑》播出以来人气不断攀升，昨天宣布将在首尔开幕线下快闪店，还敲定四位主演一同参加集体观影活动，与众多剧迷一同观看大结局！

根据tvN，《背著善宰跑》快闪店将於本月23日至29日开幕，地点是现代百货汝矣岛店「THE现代首尔（The Hyundai Seoul）」地下二层的ICONIC POP-UP ZONE，开放时间周一至周四10:30AM - 8PM、周五至周日10:30AM - 8:30PM，周边商品清单将稍后公开。



本次快闪店不设事前预约，须到现场登记排队。 如果在入场时间前出现等待人员，将在上午9点至19点30分进行事前入场登记，根据现场状况有可能提前结束预约。



关於集体观影活动，tvN表示将在28日最后一集播出的同时举办，四位主演边佑锡、金惠奫、宋建熙、李承协均会出席，具体场地和规模、流程等事项尚在调整阶段。

《背著善宰跑》讲述失去生活意志的少女任素被Eclipse乐团主唱柳善宰挽救，在柳善宰突然去世后穿越回过去展开双向拯救的故事。 根据韩国数据分析机构GOODDATA Corporation，《背著善宰跑》开播以来每周排名上升，5月第1和第2周蝉联「TV-OTT电视剧话题性」榜首; 三位主演边佑锡、金惠奫、宋建熙也依次占据了「演员话题性」榜单的第1至第3。



以往只有火爆到全民追看的剧才会举办集体观影活动，例如2022年的《非常律师禹英禑》，当时观众和演员一起在龙山CGV观看大结局，看到禹英禑终於回应了「猫奴对猫咪的爱」时整个现场都沸腾了~《背著善宰跑》氛围只会更加炸裂吧？ ！（星星眼）



《背著善宰跑》每周一、二晚更新，香港观众可在黄Viu煲剧平台同日追看！



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