「ILLIT沅禧直播删恶评」竟是HYBE苦肉计？ ！工作人员中途递手机，网批卖惨剧本太明显
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「ILLIT沅禧直播删恶评」竟是HYBE苦肉计？ ！工作人员中途递手机，网批卖惨剧本太明显

KPOP   2024年5月16日   星期四17:59   Sani  

（封面图源：IG@illit_official，weverse直播截图）

女团ILLIT日前直播时成员沅禧默默低头删除网友恶评，心酸一幕立即在网上流传开、引不少粉丝心疼，然而很多网友质疑此举是所属社刻意为之，目的是利用偶像本人反转舆论。

ILLIT出道以来屡陷抄袭风波，舞台实力也受到质疑。 最近出道50日纪念直播中，其他成员都在读粉丝支持鼓励的留言，唯独沅禧坐在最边缘、单独拿著一部手机默默删除恶意留言，模样令人心酸。

很多网友指出这一幕非常刻意，因为在之前的直播中，沅禧作为C位成员一直坐中间、读网友留言也是共用两台平板笔电，这次却把沅禧单独放在旁边、直播途中才由工作人员单独递上一部手机，并故意让镜头拍到手机画面、沅禧删留言动作及落寞悲伤的表情，根本是所属社设计好一套卖惨博同情的戏码交给成员出演。
（图源：Weverse直播截图）

影片中可见沅禧不断观察工作人员眼色，缓慢地把手机摆到自己面前：

很多人指责HYBE为扭转舆论而强迫只有16岁的未成年成员面对恶评，根本没有保护成员的意识，只把她们当做可利用的工具。 HYBE越来越多迷惑操作只会进一步加强ILLIT「缺乏实力&噪音营销」的印象、令公众更加反感，可怜的只有成员。

此外，ILLIT是2023年选秀节目《R U Next？》推出的女团，今年3月25日发行迷你一辑《Super Real Me》正式出道。

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