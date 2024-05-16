「ILLIT沅禧直播删恶评」竟是HYBE苦肉计？ ！工作人员中途递手机，网批卖惨剧本太明显

女团ILLIT日前直播时成员沅禧默默低头删除网友恶评，心酸一幕立即在网上流传开、引不少粉丝心疼，然而很多网友质疑此举是所属社刻意为之，目的是利用偶像本人反转舆论。

ILLIT出道以来屡陷抄袭风波，舞台实力也受到质疑。 最近出道50日纪念直播中，其他成员都在读粉丝支持鼓励的留言，唯独沅禧坐在最边缘、单独拿著一部手机默默删除恶意留言，模样令人心酸。



이 어린애가 데뷔 50일 기념 라이브 방송 켰는데 축하받지 못할 망정 악플을 자기 손으로 삭제하고 있는게 말이되는거임?



어른들 문제니까 어른들한테만 책임 물자며. 애들이 뭔 잘못이 있다고 이런 비판도 아닌 비난을 버텨내야 하는거임?



07년생이면 18살임... 다들 좀 적당히 좀 하셈. pic.twitter.com/y4Sb4187xJ — 소녀감성봇 (@UMGUNGMI) May 14, 2024

很多网友指出这一幕非常刻意，因为在之前的直播中，沅禧作为C位成员一直坐中间、读网友留言也是共用两台平板笔电，这次却把沅禧单独放在旁边、直播途中才由工作人员单独递上一部手机，并故意让镜头拍到手机画面、沅禧删留言动作及落寞悲伤的表情，根本是所属社设计好一套卖惨博同情的戏码交给成员出演。



影片中可见沅禧不断观察工作人员眼色，缓慢地把手机摆到自己面前：



직원이 보라고 원희한테 휴대폰 건냄

여론 안 좋은거 뻔히 알텐데

직원들이 악플관리해줘야하는거 아닌가?

물론 악플을 안 쓰는게 우선맞음

근데 현실적으로 힘들면 소속아티스트에게 직접 보게하지 말아야지

그래서 지금 오히려 동정여론 위해 일부러 줬다는 말도 돌고 있음

아이돌 보호 개 그지같음 https://t.co/5i0EyKI1Cu pic.twitter.com/SlFXn0i7lZ — 개저씨 (@foryou9108) May 14, 2024

很多人指责HYBE为扭转舆论而强迫只有16岁的未成年成员面对恶评，根本没有保护成员的意识，只把她们当做可利用的工具。 HYBE越来越多迷惑操作只会进一步加强ILLIT「缺乏实力&噪音营销」的印象、令公众更加反感，可怜的只有成员。

此外，ILLIT是2023年选秀节目《R U Next？》推出的女团，今年3月25日发行迷你一辑《Super Real Me》正式出道。



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