【韩网热门】网友挖出闵熙珍2001年PO文：个性开朗、简报狂人

闵熙珍网名叫「小漂亮」（이쁜이 ），PO文掺杂大量颜文字，转载者表示感受到强烈的enfO（外向、直觉、情感、最后一项P或J不确定）气息。全文如下：

「Re：啊！如此荣幸~ ❤

哦... 哦莫...

我... 我怎么办...

*— —*

.

.

.

我才不会讲这种话...

kkk

嘎~ ❤❤❤

做简报耶！！！

kkk

欧逆呀... 其实蛮喜欢这种事呢...

…^^v

在代理公司时也是...

超级喜欢做presentation啊~

<—我是超级大psycho呀昂...@，@*

— —;;

特别是我喜欢的东西... 30分钟算什么...

多讲一小时都行！

嘿嘿嘿

— —a

嘻嘻,,,

所以... 是5月定期聚会时做简报吗？？

嗯... 让我随便做张Bossanova专辑？

嘻嘻~！

内~！！！

即便不这样... 也因为连接不上而郁闷呢... 哈哈哈哈

.

.

.

啊... 原本被要求做这些时是应该很文静地说...

哦莫... 我会努力的...

这样吗？

呜嘻嘻

总之... 我会努力的... ❤」

（哼... 出大事了... 要赶快做完课题才行昂...— —;;;）



韩国网友评论：

1. 第一次见到喜欢做简报的人，好神奇，羡慕啊kkk

2. 好可爱好开朗

3. 真的二十年如一日，天生工作狂

4. 好像可爱淘的语气，不愧2001年

5. 保护代表，停止破墓ㅜ

6. 再这样挖下去，闵熙珍被子都要踢穿了

7. 别说30分钟，再加1小时都行 <- 23年后变成现实...

8. 这个人会在未来打破记者会的固有形式

9. 曾经这样的人现在说的是：「在这行工作会发现C8混蛋太多了」

10. 典型的从enfp变成entp

11. HYBE居然让这样开朗的欧逆变成推土机ᅲᅲ

12. 难怪能在几十人面前开2小时记者会，持续diss像狗一样的家伙们

13. 记者会结束时感觉她还意犹未尽kkkkk

14. 看文字都感觉很吵kkk

15. 工作多年的女性都会有共鸣吧，一开始是「员瑛式思考」，五六七年后要想存活就得变成「熙珍式思考」。 Lucky Vicky？ 都给它换成C8 Vicky，我就是这样^^...

16. 文字太开朗可爱，让我心情怪怪的... 希望她带领灰姑娘走出逆境，成为笑到最后的人

出处：https://theqoo.net/hot/3232476417

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