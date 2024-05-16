【韩网热门】网友挖出闵熙珍2001年PO文：个性开朗、简报狂人

闵熙珍网名叫「小漂亮」（이쁜이 ），PO文掺杂大量颜文字，转载者表示感受到强烈的enfO（外向、直觉、情感、最后一项P或J不确定）气息。全文如下：
「Re：啊！如此荣幸~ ❤
哦... 哦莫...
我... 我怎么办...
*— —*
.
.
.
我才不会讲这种话...
kkk
嘎~ ❤❤❤
做简报耶！！！
kkk
欧逆呀... 其实蛮喜欢这种事呢...
…^^v
在代理公司时也是...
超级喜欢做presentation啊~
<—我是超级大psycho呀昂...@，@*
— —;;
特别是我喜欢的东西... 30分钟算什么...
多讲一小时都行！
嘿嘿嘿
— —a
嘻嘻,,,
所以... 是5月定期聚会时做简报吗？？
嗯... 让我随便做张Bossanova专辑？
嘻嘻~！
内~！！！
即便不这样... 也因为连接不上而郁闷呢... 哈哈哈哈
.
.
.
啊... 原本被要求做这些时是应该很文静地说...
哦莫... 我会努力的...
这样吗？
呜嘻嘻
总之... 我会努力的... ❤」
（哼... 出大事了... 要赶快做完课题才行昂...— —;;;）
韩国网友评论：
1. 第一次见到喜欢做简报的人，好神奇，羡慕啊kkk
2. 好可爱好开朗
3. 真的二十年如一日，天生工作狂
4. 好像可爱淘的语气，不愧2001年
5. 保护代表，停止破墓ㅜ
6. 再这样挖下去，闵熙珍被子都要踢穿了
7. 别说30分钟，再加1小时都行 <- 23年后变成现实...
8. 这个人会在未来打破记者会的固有形式
9. 曾经这样的人现在说的是：「在这行工作会发现C8混蛋太多了」
10. 典型的从enfp变成entp
11. HYBE居然让这样开朗的欧逆变成推土机ᅲᅲ
12. 难怪能在几十人面前开2小时记者会，持续diss像狗一样的家伙们
13. 记者会结束时感觉她还意犹未尽kkkkk
14. 看文字都感觉很吵kkk
15. 工作多年的女性都会有共鸣吧，一开始是「员瑛式思考」，五六七年后要想存活就得变成「熙珍式思考」。 Lucky Vicky？ 都给它换成C8 Vicky，我就是这样^^...
16. 文字太开朗可爱，让我心情怪怪的... 希望她带领灰姑娘走出逆境，成为笑到最后的人
出处：https://theqoo.net/hot/3232476417
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