【雷】《背著善宰跑》甜蜜的恋情终於开始！善宰被误会是「色狼」，小素看到即将发生的修改版未来（EP.11-12）

tvN月火剧《背著善宰跑》讲述因疲惫的生活而结束生命的顶级男明星，和为了救活他而回到过去的热血粉丝所展开的奇幻爱情故事。

*以下包含第11、12集关键内容！



「我会努力奔向你所在的2023年」

从机场折返的善宰（边佑锡 饰）与小素（金惠奫 饰）确认彼此心意，约定一个月后当小素穿越回去，他会努力不懈地奔向她所在的2023年。 两人开始像普通校园情侣一样甜蜜约会，小素说接到飘落的樱花就能实现心愿，善宰便抓著她的手一起接住花瓣，默默许下各自的心愿。



善宰和小素不想分开，於是在小素家的DVD出租店坐了一晚。 第二天小素擦拭流到善宰身上的口水时被哥哥任锦撞见，善宰慌忙站起来导致衣服被小素撕破，接著又在善宰背包里发现三百个安全套，顿时以为他是色狼。 善宰赶忙把安全套主人学长叫过来，才在家庭大会证明清白。



Eclipse命运未定

善宰为了在台上唱歌给小素听而参加三人组Eclipse最后一场演唱会，表示感到心跳，小素担心自己阻挡了他的歌手前途。



白仁赫（李承协 饰）遭网友嘲笑唱歌难听，独自跑回海边老家。金太成（宋建熙 饰）主动开车载善宰和小素去找白仁赫，成功将他挽回，代价是太成的爱车阵亡於大海XD





悬崖或成为新的事发地

犯人被金刑警抓住后袭警逃跑，让小素刚刚放下的心又悬起来。 小素在仁赫老家再次看见被修改的未来，预感善宰会为救她在悬崖边与犯人展开搏斗。 虽然小素守口如瓶，聪明的善宰已猜到会有危险降临，细心保护小素的安全。



小素和善宰在仁赫老家单独过夜，叮嘱他即便她突然离开也不要伤心。 第二天回首尔的火车上，小素突然像变了个人吵著要下车，善宰意识到昨晚的小素已经回到2023年，难过地默默流泪。 其实小素没有回去，她只是想单独留下来面对危险，以保护善宰。 与此同时，犯人也抵达同一车站。



下集预告里，善宰意识到小素说谎，惊慌失措。 镜头给到2023年的小素，这一次她又是坐著、心想「也许我们一开始就不该相遇」，难道还是没能避免双腿瘫痪的事故？ 第13即将在下周一播出，香港观众可在黄VIU煲剧平台同日追看！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻