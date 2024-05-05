NewJeans新歌預告被設為「兒童專屬」停用留言，粉絲質疑HYBE做手腳阻礙宣傳

NewJeans上月底公開與藝術家村上隆合作打造的新歌《Right Now》MV預告片、為日本出道做宣傳，昨日有粉絲發現影片居然被歸類為「兒童專屬」，質疑HYBE與閔熙珍的戰火終究波及到藝人。

現在打開《Right Now》預告片頁面，可看到留言區已關閉、左下角出現「試用YouTube Kids」標籤，代表這支影片已被分類為「兒童專屬」內容。 而HYBE LABELS頻道內其他影片以及NewJeans頻道內影片則沒有這一狀況。



「兒童專屬」是YouTube為保護兒童用戶推出的功能，與一般內容的區別是停用部份功能，包括在首頁自動播放影片、留言、透過迷你播放器播放內容、儲存至播放清單和稍後觀看清單、放送個人化廣告等等，以及較為可能在觀看其他兒童內容時才獲得系統推薦該影片。 總體來看，這一設定會降低影片傳播度，亦可能導致頻道收益減少。

關於《Right Now》MV預告被設為「兒童專屬」內容的原因，排除誤操作有兩種可能，其一是YouTube根據內容判定該影片是面相兒童從而修改權限，四年前諧星兄弟梁世炯梁世燦的頻道就曾鬧出這一烏龍。

其二便是頻道擁有者主動進行了設定，或許因為留言區狀況糟糕、藉此關閉留言區，但有NewJeans粉絲認為HYBE根本是故意限制影片傳播、阻撓宣傳。



上月底HYBE與閔熙珍矛盾激化並公開，閔熙珍在記者會控訴HYBE從NewJeans出道前就很少給與支持，例如HYBE CEO要求出道宣傳期給另一女團讓路、房時爀對於歌曲衝進Billboard Hot 100陰陽怪氣。 有粉絲在X（前Twitter）PO文要求HYBE說明影片變為「兒童專屬」的原因，諷刺道「這確實是他們會做的事」。



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