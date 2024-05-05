SJ希澈面相被算出「遍地女人」，和张根硕婚运却都得等上7、8年，否则下场……

《我家的熊孩子》上周播出的EP.391，希澈又带上了「稍神帮」挚友张根硕，两人一同找上曾分析金正恩面相（观相）的老师看面相。都四十初或三十尾巴的两人，在婚姻上果不其然有爆笑又无奈结果。

先是张根硕，现年38岁（1987生）在普遍大众眼中已经是非常晚婚的年纪，老师却说他的好姻缘要在45、46岁才会出现，得再等7、8年！他听了头马上痛起来：「其实我现在就想结婚，想赶快建立自己的家庭……」



老师有耐心的告诉他「如果是冬天开的花就得等到冬天」，并解释他的面相「看起来很孤单」，若是早婚可能会遇上生离死别，就算本身有福气，结了也会遇到巨大痛苦。无论是张根硕、希澈或是摄影棚看著这些画面的妈妈们，无不严肃起来。老师也提醒张根硕，得消除他心里隐藏的伤痛，才能够遇到女人。



而希澈是老师眼中3%非大好即大坏的「动物相」，是几乎百分百相似的「真性白鹤」，老师一说白鹤只能在净水生活，张根硕马上同意，因为希澈有洁癖。老师接著说：「你自己搭建了干净的领域，女人来了之后就会喘不过气。」张根硕听了说：「所以进来之后就马上走了。」???????希澈只是爆笑。



虽然爱干净会赶走女人，但希澈有双桃花眼，容易吸引女人，老师甚至说：「我看他25岁、26岁、30岁、31岁、去年到前年都有女人。不可能因为没有女人而结不了婚，遍地都有女人。」不晓得是真的还假的，希澈直接瞳孔地震，张根硕倒抽一口气：「这怎么可能……」



希澈1983年生41岁（韩国年龄42岁），老师看了他的生辰仍说「遍地都是女人」，不过要结婚得等到7、8年后49、50岁时，希澈妈妈听了晴天霹雳，希澈只能苦笑。老师接著更表示希澈在这之前结婚的话百分百会离婚，50岁顺利结婚要很感谢了，再下去要等10年。时机要等，错过时机就结不了婚只能恋爱，希澈最后说：「这是幸福还是不幸啊……」



两人完整的面相分析内容，除了婚姻还包含性格、财运等等，而申东烨透过照片被分析也相当有意思，竟是「狐狸相」，如果不当艺人可能是大型经济犯！

▼相关片段（完整中翻内容香港观众可至黄Viu收看）



*延伸阅读：‎家白到不行各种装置超奇葩！Super Junior希澈自恋到对镜亲亲，张根硕竟也有过XD‎

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻