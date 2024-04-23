老婆演完换老公！《Connection联结》池城新作警察制服造型公开！搭档田美都展开惊悚追凶

李宝英所主演的《Hide》将在下周播出最终回，而老公池城的新戏也将上档。5月24日即将首播的SBS新金土电视剧《Connection联结》由池城以及田美都主演，描述被强制喂毒而中毒成瘾的王牌刑警，以友人之死为线索起头，揭露了20年间变质的友情。是令人越看越上瘾的追击悬疑作品。

池城在剧中将饰演图缉毒组王牌刑警张在京，初登场的戏码就相当引人注目，张在京卓越的检举犯人之能力受到大家认可，於是在大家面前进行了荣誉晋升的典礼。他穿上了整齐又正式的警察制服，一脸坚定与正直的神情，一听见厅长发号施令的任命消息后，便转过身去向在场为他鼓掌的前辈与后辈们敬礼表达感谢。



池城也提到了选择出演这个角色的原因，一位表面上是缉毒组的王牌刑警，但其实是毒瘾者，这个角色不易演出但池城认为剧本相当完整，也称赞这样的题材是电视剧中很少见到的，也包含了现在相当需要解决的毒品社会问题。他也透露张在京这个角色将陷入令人窒息的事件中，必须孤军奋战，但追根究底这一切的原因到底是什么呢？希望观众们多多关注此作品。



田美都在剧中则饰演一位安岘经济日报社会部记者吴允珍，是一位自我意识相当强烈，直言不讳，不能忍受社会中的不公不义，却遇上了公司的不正当解雇，由於就业不易，暂时回到了安岘。SBS最新作品《Connection联结》将於5月24日晚间首播。



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