Simon D将离开待了10年的音乐品牌AOMG！公司：「合约期满，2月已确认其动向」

歌手Simon D将离开已经待了10年的所属公司AOMG。稍早消息传出，目前双方也发表正式声明。

4月22日歌手Simon D所属公司AOMG表示，Simon D的专属合约已到期，韩媒体也透露在今年2月时，AOMG就与Simon D对於合约期满进行讨论并确认其动向，并进入最终的整理程序，但目前还没有完成。与这件事情相关的所有细节都厘清之前，AOMG与Simon D两方仍是经纪公司与旗下所属艺人的关系，将诚实地进行活动。



稍早韩国媒体就已报导Simon D与AOMG的专属合约已终止，其实Simon D是音乐品牌AOMG旗下相当具有象徵性的存在的一员，从2013年歌手朴宰范设立此公司后，仅过了1年，2014年就有了Simon D的加入，并且与朴宰范一起担任共同代表理事，至今也为公司付出了10年岁月。而AOMG旗下尚有Code Kunst、Loco、Got7 有谦、郑灿盛、旗安84、Meenoi等跨足多个领域的艺人。



不过最近，曾担任代表理事的DJ Pumkin卸任了，之后歌手Gray、禹元才、李遐怡、GooseBumps等一些公司旗下代表性的艺人们接连离开了公司，也让大家不免感到担忧。而在2005年歌谣界出道的Simon D从2007年起就以团体Supreme Team的形式活跃著，目前则是SOLO歌手，更是韩国嘻哈音乐中相当知名的一位明星。



Simon D除了唱红许多畅销歌曲，在音乐领域活跃之外，也参加在JTBC《魔女狩猎》与MBC《我独自生活》、Mnet《Show me the Money》《高等Rapper》等节目演出，其中Simon D都有著丰富的综艺感。最近Simon D更是担任人气恋综《换乘恋爱3》的嘉宾，时常因太过投入的反应而让观众们感到相当有趣。

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