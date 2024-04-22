ILLIT粉丝名二度引争议！与「NMIXX Lily」同音、改完又和Lisa有关，公司发声：将重新选定！

21日，ILLIT 通过 Weverse 进行直播，还在直播中公开从3月开始招募的粉丝名。

成员们选出的粉丝团名是「LILLY（릴리）」，这是表示百合的单字，包含著百合的花语中不变的爱。但是公开后，在多数网路社区开始出现争议，有网友们指出，ILLIT 的粉丝名和女团 NMIXX 成员 Lily 的名字重叠。特别是 NMIXX，现在也是活跃在舞台上的组合，很快就演变成粉丝之间的争斗。



随后，ILLIT 方面通过官方 X 表示：「含有 L 的单字好像都很漂亮，Love、Lucky、ILLIT 还有...我们的『LILLYs（릴리즈）』。多亏爲我们加油的 LILLYs，我们才是心里踏实的 ILLIT。ILLIT ♥ LILLYs，今后也会给大家不变的爱。」虽然粉丝名火速从 LILLY 变更为 LILLYs，但...又再次引发了争议，因为 BLACKPINK 成员Lisa 曾在 Vlog 里徵求粉丝名，有提到「LILIES」是候补之一。

[#DAILY_IT]

L이 들어가는 단어는 다 아름다운 것 같아요..

Love, Lucky, ILLIT 그리고.. 우리 LILLYs

우릴 응원해주는 많은 릴리즈 덕분에 마음이 든든해진 아일릿입니다

아일릿 릴리즈

앞으로도 변함 없는 사랑을 드릴게요!#ILLIT #아일릿#Magnetic #LuckyGirlSyndrome#SUPER_LUCKY… pic.twitter.com/cNeBuBFGpZ — ILLIT official (@ILLIT_official) April 21, 2024

今日（22）BELIFT LAB 方面也宣布：「告诉大家的是关於 ILLIT 官方粉丝变更，21日公开的粉丝名在粉丝们的参与选出的候选名单中，怀著美好愿景及与 ILLIT 永远相爱的心情而选定的。但是，考虑到公开后提出的各种担忧，决定重新选定官方粉丝名称。新粉丝名将不经过再招募，会从现有的候选名中选出，之后再公开。关於粉丝名称的决定，给大家带来混乱，对此我们深感抱歉。」



再次更改粉丝名的公告公开，让网友纷纷表示：「爲什么把事情弄成那样...」、「是炒作吗？真的一点都不会啊」、「希望能以更漂亮更好的名字出现ㅠㅠ」、「这个公司为什么不能好好工作」、「到底换了几次啊」、「是第一次培养偶像的经纪公司吗？哈哈哈哈荒唐」、「希望能定下漂亮的」、「工作太差劲了！公司是傻瓜吗」、「在取名之前至少搜寻一下吧」、「他们在娱乐界工作，连这种基本的调查都不做吗」、「哎哟，从头开始好好干多好啊」等等。



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