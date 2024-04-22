《背著善宰跑》边佑锡＆金惠奫童年照大曝光：超萌

近期tvN有两部好剧在热播，一部是逐渐渐入尾声的周末剧《泪之女王》，另一部则是刚开播的月火剧《背著善宰跑》。

根据韩国GOOD DATE网站公开的官方数据显示，这两部剧的男女主角金秀贤和金智媛、边佑锡和金惠奫全部登上「演员话题性排行榜」，分列1～4位。 相较於人气火爆的「双金」，金惠奫和边佑锡的上榜令观众们十分欣喜。



两人在《背著善宰跑》中上演了一出关於追星女孩与本命之间穿越时空的双向救赎故事，因为环环紧扣的剧情和两位主演的扎实演技功底，原本热度不高的该剧随著观众们的口口相传话题度逐渐增高，也让观众们开始关注起两位主角的一举一动。



剧中，女主角任率（金惠奫 饰）穿越回到2008年，遇到还是19岁的善宰（边佑锡 饰），今天小编带著大家「穿越」回两人的小时候吧。金惠奫是等比例长大吧，梳著丸子头的她宛如刚出炉的包子，小脸又白又嫩，笑起来还有可爱的酒窝，原来小时候就是个超级甜妹啊。

儿童时期的边佑锡竟然是肉肉憨憨的模样，抱著书包的模样别提有多臭屁了。手里拿的是棒棒糖吃剩下的棍子吗（笑）！原来爱心唇从小就有，估计边爸爸和边妈妈也没想到小肉包长大后能有将近190cm的身高和无敌大长腿吧！

변우석 과사마저 너무 웃낀 점....



호락호락하지 눈아.. 나 뚱쭝해요?

않게 생긴 천사반

2:8가르마의 변어린이

양반다리 아기 pic.twitter.com/s9QWqTEgUG — 다니 (@O3l20l) April 18, 2024

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