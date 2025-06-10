少时回归！秀英为拍《拜托戒酒吧》破例喝酒，《我夺走了公爵的初夜》徐玄玉泽演度春宵～延续二代团缘分！

近年Kpop界文艺复兴，不少二、三代团合体巡演掀起回忆杀，亦有大量演技dol（演技很好的idol）同时回归影视，说的正是二代女团代表「少女时代」的秀英和徐玄，两姊妹先后主演的《拜托戒酒吧》和《我夺走了公爵的初夜》，《我夺走了公爵的初夜》将於Viu上架，香港观众要紧贴收看！

传奇女团少女时代成军十七年，成员们勇於接受不同挑战，队长泰妍专注歌艺、孝渊在打碟界享负盛名，「演员Line」成员则有润娥、秀英、徐玄和Yuri，每位均交出了亮眼的成绩单。近日秀英和徐玄先后透过韩剧《拜托戒酒吧》和《我夺走了公爵的初夜》回归小萤幕，前者题材新鲜引发韩网热讨，后者亦因为二代团梦幻联动未播先红！

《拜托戒酒吧》 题材新鲜够窝心

《拜托戒酒吧》讲述酒鬼韩锦宙（崔秀英 饰）意外得知未婚夫婚前劈腿，小三更怀上身孕！为了重整人生，她与渣男分手后回到家乡，身陷酒精泥淖的她既渴望得到救赎，又迷失於酩酊之间，此时她重遇初恋对象、保健所医生徐义准（孔明 饰），他以温暖坚定的态度将她拉出酒精的深渊，两人火速升温，成为戒酒乃至人生路上不可或缺的伴侣。《拜托戒酒吧》设定简单，却隐藏了不少现实意义，剧中锦宙在义准的扶持之中逐步戒酒，让观众知道唯有真正的支持和坚定的决心，才是走出诱惑和阴霾的灯塔。



《我夺走了公爵的初夜》 二代团梦幻联动

改编自超高人气网漫，由徐玄和玉泽演主演的《我夺走了公爵的初夜》讲述平凡大学生K（徐玄 饰）是网路小说《暴君的执著自恋》的忠实粉丝，某天她意外穿越到小说里，更成为了书中不知名的小配角车善册；正当她打算静静的享受贵族生活，没想到她却在元宵夜与主角庆成君李樊（玉泽演 饰）共度一夜，他封闭多年的心扉被猛烈敲开，从此小说的恋爱线发生严重错乱，二人也展开了一段跨越时代的爱情故事。



继少女时代润娥和2PM俊昊共演剧集后，徐玄与玉泽演也延续了两团的缘分，两人在《我夺走了公爵的初夜》上演了穿越时空的爱情，让不少观众感到非常期待！近日徐玄透露自己一直渴望尝试浪漫喜剧：「在接到邀约之前，我已经在朋友的推荐下看过原作了，能够主演一部自己喜欢的作品，感觉就像是命中注定一样。」当被问剧中最难忘的一场戏时，两人不约而同选择了「初夜」，由於这场戏对於整部剧来说非常重要，所以导演和演员在拍摄前都有著不少压力，玉泽演笑言：「我还记得拍摄那场戏时，摄影师说我和徐玄都是前偶像，感觉就像在跳舞一样，他说我们像蝴蝶一样轻轻地舞动身体。」《我夺走了公爵的初夜》将於6月11日首播，原作设定为欧洲宫廷风，剧集版则被搬到朝鲜时代，到底这些角色又会碰撞出甚么反学反应呢？



除了秀英和徐玄推出新作，早前成员Yuri亦义气客串高收视话题作《协商的技术》，香港观众即可透过Viu足本重温；同时亦可於电视一并收看《拜托戒酒吧》、《劳务师卢武镇》，以及更多粤语配音剧集，免费尽览亚洲各地精彩节目。

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