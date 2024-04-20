24cm超萌身高差！《Under The Gun》SF9低音炮朱豪&貌美「闵雪娥」赵秀敏谱青涩爱恋

【《Under The Gun》剧集推荐&看点】

黑色爱情韩剧《Under The Gun》描述高中生高建（朱豪饰演）为了家计走上德州扑克之路，路途艰险，不过有转学生车世英（赵秀敏饰演）陪伴更谱出浪漫故事。



不用怕看不懂――德州扑克术语都会教

《Under The Gun》以德国扑克为主题，题材特殊。全剧开场即有场斗智斗心机的德州扑克游戏，随著游戏进行，画面会给出专有名词释义，完全不用怕看不懂，一些术语甚至隐喻著故事发展，如剧名「Under The Gun」：在牌局中第一位下注的玩家，处於场上最不利的位置。



粉红泡泡满满――朱豪&赵秀敏拥超萌身高

朱豪是男团SF9中的Rapper，具磁性的「低音炮」配合具暗黑元素的《Under The Gun》特别吸引人，而赵秀敏在《The Penthouse》时一度因貌美窜红，两人扮高中生谱青涩爱恋，各种粉红泡泡情节加上「超萌身高差」使观众超心动！（朱豪185公分，赵秀敏161公分，相差24公分！）



制作小而精良――OST有SISTAR孝琳献唱

《Under The Gun》融合美剧拍摄风格，节奏明快，首两集就直捣德州扑克主题，「黑色」与「爱情」元素兼备。主题曲〈Fade Away〉还是由SISTAR孝琳演唱！孝琳特有的声线唱出悲凉感，让观众更融入情境。



《Under The Gun》逢星期六零时零分在「黄Viu」上架，香港观众可以免费追看最新进度！还没追的快跟上吧！



*延伸阅读：‎《Under The Gun》剧名是这意思！SF9朱豪&「闵雪娥」赵秀敏首两集就有粉红泡泡（EP1-2）‎

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