《Under The Gun》劇名是這意思！SF9朱豪&「閔雪娥」趙秀敏首兩集就有粉紅泡泡（EP1-2）

男團SF9成員朱豪，與《The Penthouse》因貌美爆紅的「閔雪娥」趙秀敏，以及《基督山小姐》「申德圭」徐智元，三人主演「青少年黑色愛情劇」《Under The Gun》上週已開播，節奏明快，朱豪與趙秀敏扮演的男女主角很快就有粉紅泡泡。

▼高建／朱豪（白朱鎬）飾



▼車世英／趙秀敏 飾



▼朱太河／徐智元 飾



*劇情介紹可往：‎《Under The Gun》創新韓劇風格！SF9朱豪轉型演員，完美駕馭德州撲克選手



（以下涉及劇透）



《Under The Gun》開場就帶觀眾進入特殊主題「德州撲克」，一種撲克牌衍生遊戲，是國際撲克比賽正式競賽項目，身為《The Genius》《犯罪現場》班底的洪榛浩正是世界級頂尖德州撲克選手。當男主角高建（朱豪飾演）在牌桌上與人鬥心機，冒出一些德州撲克專用術語，畫面會貼心解釋意思，讓觀眾不至於全然看不懂。



劇名「Under The Gun」（槍口位，UTG）正源於德州撲克術語，意指「在牌局中第一位下注的玩家，處於場上最不利的位置」，從開場的遊戲到整齣劇，或許都在暗示高建是UTG，而他逆轉遊戲之後又該如何逆轉人生？



接下來的劇情從車世英（趙秀敏飾演）的角度帶出高建的神秘：他為何上課都在睡覺？為何不吃午餐？為何拚命打工？第二集揭曉，原來高建妹妹罹患了急性白血病，雪上加霜的是，身為著名德州撲克選手的爸爸拿專業賭博敗光家產……而爸爸會敗光家產背後其實有陰謀，是看高建不順眼的朱泰河（徐智元飾演）設計了圈套。



高建為了家計無暇理會車世英，車世英卻仍直球追求高建，認為一切都是命中注定。不過高建並不是冷漠之人，當車世英在馬路有危險時他拉了一把，當車世英為了追趕他而跌倒，他伸手扶起車世英還摸摸她的頭。最心動的或許是兩人身高差了，經典一幕：車世英怕高建吃不飽拿「長高」當藉口要他好好吃飯，豈知高建站到車世英面前低下頭來：「我比你高不止20厘米（公分）吧！」



以上都是一、二集內容，《Under The Gun》定調為「青少年黑色愛情劇」，男女主角愛情線開播即有進度，釀成男主角悲慘身世的黑幕也揭曉了，節奏毫不拖沓。據預告，車世英受託說服高建參加撲克大賽拿獎金，高建向車世英鬆口妹妹生病的事實，車世英似乎感受高建的敞開心房，開心的後抱他和他說再見。

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