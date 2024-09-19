《2024偶运会》二三代偶像出笼！HIGHLIGHT尹斗俊、ZE:A金桐俊、INFINITE南优贤等姜还是老的辣！

你敢相信这是《2024偶运会》（2024偶像明星运动会）的阵容？HIGHLIGHT（BEAST）尹斗俊、ZE:A帝国之子金桐俊、INFINITE南优贤、BTOB徐恩光、VIXX Leo、HOTSHOT与Wanna One出身河成云，二三代爱豆们加上Trot歌手卢志勋，7人组成了五人制足球「传奇队」！

传奇队对上的是谁呢？三四代爱豆组成的「超级新秀」，VICTON与X1出身韩胜宇、THE BOYZ善旴与上渊、BDC出身金施勲、CRAVITY世琳、ZEROBASEONE朴干旭与金奎彬、The Wind崔翰彬、LUN8 lan、82MAJOR南诚模、Solo歌手JD1（郑东元）、AMPERS&ONE金承模与NOWADAYS振赫。



17日《2024偶运会》作为中秋特别节目播出，五人制足球两队分别由前足球国手李根镐与赵源熙带领，两队你来我往不时踢出平分，最终传奇队南优贤、尹斗俊加上Leo一人踢进两球共创帽子戏法，4:3赢过超级新秀（善旴1球、崔翰彬2球）。其中，Leo两颗进球全是10公尺自由球，也得归功得到犯规的队友徐恩光。值得一提的是，尹斗俊达成此项目「四冠王」，再次擦亮自己「足球豆」称号。



五人制足球是在上月单独录影，更早前传奇队参赛名单部分流出时，有声音心疼自家哥哥为何还须卖力参加一般是新人参加的《偶运会》，不过随著名单越趋完整，粉丝都笑了，笑说自家哥哥「对足球是真心的」，且这样的二三代组合阵容完全就是可遇不可求的「回忆杀」。



▼节目播出后，金桐俊分享全队拿金牌合照喊「辛苦了」。Leo入伍中的队友Hyuk也分享Leo画面。



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