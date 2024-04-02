浪漫「姐弟恋」新剧《毕业》公开魏嘏隽&郑丽媛暧昧十足的特别版海报：快亲到嘴唇让人心痒难耐～

最擅长「姐弟恋」题材的安畔锡导演出手（《经常请吃饭的漂亮姐姐》&《春夜》），新剧《毕业》的郑丽媛搭档魏嘏隽画面一出，就让人更期待啦！！！

tvN全新浪漫韩剧《毕业》公开了郑丽媛与魏嘏隽的第二版双人海报，双唇即将靠近、更加诱人的画面也让人浮想联翩。



《毕业》讲述补习班的明星讲师徐惠珍（郑丽媛 饰）与新人讲师、昔日学生李俊浩（魏嘏隽 饰）睽违10年再见面，两人之间令人兴奋又甜蜜的午夜浪漫故事。



▼郑丽媛饰演拥有14年教学经验的明星讲师「徐惠珍」，曾经竭尽全力送入名牌大学的「笨蛋学生」李俊浩时隔10年再次出现，让她的日常生活和内心变得嘈杂起来。

▼魏嘏隽饰演新人讲师「李俊浩」，他放弃了待遇优渥的大企业的工作，10年后回到了让他人生逆转的恩师徐惠珍所在的补习班任职，他的出现也深深触动著她的心。剧中也预计将讲师们丰富多彩、忙碌奔波的有趣故事一一呈现。

特别是，该片是创作了《经常请吃饭的漂亮姐姐》、《春夜》、《密会》等多部姐弟恋经典韩剧的安畔锡导演新作，令人相当期待。

《毕业》将於5月11日晚间9点20分首播。

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