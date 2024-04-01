「柳韩恋」终章：柳俊烈工作不受影响，4月开拍新电影！惠利赴泰继续拍《热带夜》

柳俊烈、韩韶禧和惠利三人的爱恨情仇随著韩柳分手、韩韶禧道歉等逐渐落下帷幕。

柳俊烈和韩韶禧的恋情虽短暂却可谓轰轰烈烈，这两周一直处於全民关注的状态下，每天都登上热搜。 韩韶禧单方面疯狂输出，柳俊烈却始终不露面、不回应，最终仅以一通官方声明表示已与韩韶禧分手，显得一直和粉丝、网友隔空交流的女方异常「活跃」，不少人支持、心疼韩韶禧的同时也有部分人表示很反感。



日前，柳俊烈所属经纪公司官宣他将全面恢复工作，於4月正式进组拍摄电影《启示录》，该影片是《尸速列车》、《尸速列车：感染半岛》、《谤法》等导演延尚昊的新作，讲述了讲述一名牧师在自己的孩子失踪后自己追捕嫌犯的故事，将由柳俊烈和申贤彬主演。



与此同时惠利也回归本职工作，她将前往泰国继续拍摄电影《热带夜》。 电影讲述在即便深夜依旧高温的城市曼谷，一伙人为了生存而全身心投入的最滚烫的24小时，由禹棹奂、张东健和惠利等人出演，惠利将在其中扮演和男主角泰康（禹棹奂 饰）一起在曼谷激烈生活的钢管舞者，曾是一名女团成员。 影片已於1月25日开机。



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