Viu全新韩剧《美女与纯情男》跌落神坛的顶级演员林秀香陷入三角关系：热血副导智铉寓VS投资公司代表高允

如果你是林秀香所饰演的跌落神坛顶级女演员朴度萝，会怎么选择呢？

全新周末韩剧《美女与纯情男》讲述朴度萝（林秀香 饰）自幼投身演艺圈养家糊口，入行逾十五年的她现时贵为韩国一线女演员，某天她受母亲的丑闻牵连而跌落神坛，此时她在电视剧拍摄现场重遇初恋、热血副导演高必胜（智铉寓 饰）；在男方的鼓励下，度萝重新振作，二人也在朝夕相对下重燃爱火⋯⋯



这部剧是由金始庆作家与洪硕九导演继热门韩剧《我唯一的守护者》后再度携手合作（最高收视率49.4%），目前上周末刚开播，新剧第二集就以17.2%的收视率，成为当天播出的所有节目中，排名第一的冠军作品，后势看涨。



剧情主线以林秀香所饰演的一线女演员朴度萝为主轴，在她事业陷入危机时，同时也成为了「三角关系」的中心点，她的归宿也成为了本剧的一大看点！！



一边是女主的初恋兼热血副导演：高必胜（智铉寓 饰），怀著成为大导演的梦、抱著必胜的决心实践著自己的梦想。



一边是对女主一见钟情的电视剧投资公司代表：孔真旦（高允 饰）。



两人或多或少都成为了女主重振事业的助力，如果是你又会怎么选择呢？

▼《美女与纯情男》预告：逢星期日、一上午於「黄Viu」上线，香港观众可以免费追看三角恋的最新进度！



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