New Jeans将於5月24日发行最新单曲，6月前进日本东京举办粉丝见面会！

超人气女团New Jeans将於5月24日发行全新单曲，正式韩国回归歌坛，接下来也将於6月21日在日本发行出道单曲专辑，并接著在东京巨蛋举办粉丝见面会。

New Jeans所属公司表示，New Jeans终於要推出新的音乐作品了，即将回归舞台再度让各位粉丝们惊艳。在5月将於韩国推出的全新单曲，包括主打歌《How Sweet》和收录曲《Bubble Gum》外加两首演奏曲，共收录了4首歌曲，其中《Bubble Gum》还将於下个月作爲日本广告音乐和电视节目主题曲使用。

New Jeans也计画将於6月21日在日本发行单曲，并正式在日本出道，日本版的单曲专辑将收录主打歌《Supernatural》和收录曲《Right Now》以及两首演奏曲等共4首歌曲。《Right now》则是将於今年5月作爲韩国和日本的广告音乐歌曲，率先公开。



New Jeans将於日本出道单曲发行后的6月26日至27日，在日本东京巨蛋举行第二次粉丝见面会《Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome》，这也是New Jeans在日本的首场单独演出。New Jeans正在准备以今年下半年爲目标的新专辑，并计划明年举行世界巡回演出。

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