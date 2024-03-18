是日常方言还是世代的差异解读！Super Junior D&E新歌《GeGeBae》因受争议取消宣传活动

长寿团体Super Junior由成员东海与银赫所组成的D&E终於发行新曲《지지배(GGB)》却因歌名与歌词而备受争议讨论，公司更因此而全面取消了新曲原本安排好的音乐节目宣传，话题仍持续延烧。

Super Junior D&E东海与银赫两人将於3月26日发行第5张迷你专辑「606」，也是两人睽违2年4个月又再度回归的新作。但怎料专辑还未正式发行，就随著主打歌曲《지지배(GGB)》曲名一公开立刻被指称为是对於女性有鄙视的单词，因此备受争议。主要是这样的称呼在韩文中大多指「丫头」，被认为是对女性不太尊重的一个单字。



所属公司表示，这首歌曲所描述的是对於已分手的恋人思念的心情，於是写到歌词「太美丽的丫头」「一起看过的彩虹」等等一些句子，希望表现给大家的是相当亲近的关系才有的可爱称谓，不过粉丝们担心这些字眼可能具有负面的意思，公司也特别强调在这个部分是绝对没有这样的意思。同时对於这个单字在各个时代上的意义，没有特别考量进来而使用了，也表达遗憾的心情，也因为已经制作到尾声而若要变更会有所限制，於是公司在多方考量之后，决定取消了本次专辑发售后原定进行的宣传活动。



也有些粉丝们觉得，明知粉丝会有意见，为什么非要使用有争议性的单词，当然也有粉丝们觉得这单词有点被过度解读了，不过D&E并不是第一次使用这样的单字的歌手，以往BigBang的胜利以及2NE1的CL也都曾在歌曲中使用过，当然也曾经引发讨论。但只有D&E甚至为此取消了新曲的宣传活动。



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