「因爲瞬间的情绪给大家造成伤害」惠利最终发文道歉！还透露分手报导出来之后，曾和柳俊烈进行对话

今日（18日），惠利对前男友柳俊烈和韩韶禧的恋爱感情用事道歉。

惠利在自己的 IG 写下：「对於过去几天因我个人的感情而产生的推测和争议，我感到非常抱歉。我好像没有想到我的一个小动作会带来怎样的影响，我向那些因爲我而受到伤害的人表示诚挚的歉意。」



接著她说：「去年11月，有报导称我们结束8年的恋爱。这也不是在短时间内做出的决定，在分手报导出来之后，我们也有再进行对话，但是自从那次对话之后，我们就再也没有任何联系和见面了。」惠利表示在4个月后，再看到新报导以后产生的情绪好像不是「演员李惠利」，而是「普通人李惠利」，因爲瞬间的情绪给大家造成伤害，再次感到抱歉。



惠利最后说道：「在过去几天没能解释我这样行动的理由，是因为我觉得我们的对话是非常私人的领域，反而会让大家感到更加困扰。如果有人因此感到混乱的话，我再次道歉，今后我会更加慎重地对待我的言行，谢谢。」



之前15日，柳俊烈和韩韶禧在夏威夷被目击，两人的恋爱传闻被传开。双方经纪公司谨慎地表示：「因爲是私生活，所以很难确认。」但柳俊烈的前女友惠利在 IG 上留下意味深长的「有意思」的字句。对此，大众之间纷纷猜测这是不是「换乘恋爱」，尽管隔天柳俊烈和韩韶禧正式承认恋爱，但各种推测仍在继续....。



(＊相关报导：恋情舆论第4日！柳俊烈「狐狸」一般狡猾的处理方式，只有韩韶禧「上钩」了）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻