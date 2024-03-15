【韩网热帖】惠利柳俊烈韩韶禧从23年到现在的时间线

柳俊烈惠利分手新闻23/11/13

韩韶禧去看柳俊烈摄影展（with妹妹） 23/11/15



新闻报导夏威夷偶遇 24/3/14淩晨3点左右

韩柳：确实去了夏威夷，但属於私生活 早上7~8点

惠利发IG限动「有趣耶」 上午11点45分左右



惠利取消关注柳俊烈 中午12点50分左右

韩国网友评论：

1. 惠利从22岁谈到29岁的恋情.... 唉

2. 时机确实可疑

3. 《换乘恋爱4》就请惠利来当MC

4. 不管是不是换乘恋爱，心情应该都蛮差的

5. 分手新闻是去年11月，但实际分手应该是蛮久之前，交新女友不行吗？

6. 又没有结婚

7. 看惠利的反应... 感觉不像和平分手

8. 唯一确定的是惠利很生气

9. 朋友们，这程度已经不是给大家猜，是直接用大声公宣传啊

10. 如果是韩韶禧和惠利交往我反而会应援

11. 难过... 这两位我都很喜欢，看惠利IG限动似乎能体会她的感受

12. 恭喜惠利，加油

13. 柳俊烈究竟有何魅力？

14. 这闹剧的主角居然是柳俊烈... 这世界在逗我玩吗？

15. 是不是整个世界在对我玩隐藏摄像机？

16. 柳俊烈很有魅力啊

17. 外貌并非全部，他应该有其他吸引人之处

18. 柳俊烈一看就是女人很多的类型...

19. 就不该公开恋爱

出处：https：//theqoo.net/hot/3142795282

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