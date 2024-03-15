申彗星酒后驾车案，检方认为判太轻二审上诉求刑2年！只因「已非初犯，烂醉仍拒酒测」

涉嫌酒后驾车并拒绝酒测的男团神话成员申彗星，上诉后检方对其一审原判认为太轻，求处有期徒刑2年。

去年4月，裁判部曾在一审判定申彗星违反道路交通法（拒绝酒测）加上和非法使用汽车（酒后驾车），两者均判有罪，有期徒刑6个月，缓刑一年执行。但检察机关则是以「量刑不当」为由再度提出上诉，因此在一审当日宣判后相隔11个月再度进行二审。

检方表示，申彗星已非首次酒后驾车，而是已有酒驾前科，但却还是再度酒驾，甚至事发当日他几乎是在无法支撑自己的身体，站都站不稳的状态下，警方要求进行酒测他却拒绝，让警方认为他的行为恶劣。而申彗星的辩护律师则表示，当事人身为公众人物，会带给大众相当大的影响，本人也已在深刻的反省中，希望能驳回检方的上诉。



申彗星也在最终陈述时表达真心歉意，并且深刻反省中。据警方调查，2022年10月11日凌晨，申彗星乘坐代理驾驶所开的车，让熟人先行下车后自己再继续开车，并且在停车的状态下直接在车上睡觉，警方是收到了市民的举报后前往调查，而申彗星在拒绝酒测3次之后被作为现行犯逮捕。调查过程中申彗星还误认他人的车辆为自己的车，警方调查后认为非窃盗使用，而是非法使用他人的车辆。



申彗星在一审的最终陈述中提到自己相当抱歉，会反省并不在让这样的事情发生，也提到自己身为神话成员活动了25年，也罹患恐慌障碍、忧郁症、社交恐惧症等等，在2021年后症状加重并中断了节目通告，所以这段期间内自己是完全没有饮酒的，二审宣判结果将於4月12日上午公开。

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