【韩网热帖】一集片酬就有5亿的男演员们

随著Netflix进驻韩国，因制作环境的轻松以及高片酬，比起韩国本土电视台与平台，越来越多的演员更倾向於拍摄Netflix的作品。

最近韩媒报导了Netflix抢占了韩国的好演员、好剧本和好导演，本土影视剧市场令人堪忧。 其中提到了男演员们的片酬，以李政宰为例，据传他拍摄《鱿鱼游戏2》时一集片酬就有10亿（韩币，下同），而金秀贤、朴炯植和朴宝剑的片酬也达到了5亿/集，一部10集的作品，主演的片酬就高达50亿。

对此韩国网友展开了激烈的讨论：

1. 又没有看到合同，怎么就知道具体片酬呢？报导人家片酬上亿，最后倒楣的还是艺人

2. 《鱿鱼游戏》认可，其他人就算了

3. 5亿一集真的太夸张了

4. 之前报导朴恩斌的天价片酬，后来人家都出来否认了

5. 记者是不是又开始意淫演员的片酬了

6. 朴炯植怎么可能有5亿，这种报导一看就假的

7. 你又没亲眼看到人家的合同，有什么证据？？

8. 朴炯植???他都没有大爆作品好吗

9. 其他人也就算了，朴炯植???

10.全智贤、宋慧乔、宋仲基、金秀贤、IU、李钟硕、朴宝剑，按记者说的他们都是5亿，李钟硕和宋仲基在5亿以上

11. 按理来说朴炯植肯定没有5亿（别误会，我是他的粉丝）

12. 记者又没有证据，反而会惹得网友谩駡

13. 《京城生物》制作费700亿？？就那个品质????吓人

14. 《鱿鱼游戏》绝对是史上最高的

15. 不管是真是假，用其他人就好了啊，这种季播剧又不是突然涨片酬的

16. 除了李政宰之外，其他人完全不能理解

17. 朴宝剑的大热作除了《请回答1988》和《云画的月光》之外还有什么??之后的作品以及和宋慧乔合拍的剧收视率很好？

18. 完全无法理解他们为什么能挣那么多，艺人到底算什么

19. 朴炯植自己看到新闻也会吓一跳的程度

20. 哇，好心疼钱啊，花了那么多钱，拍出来的东西却......

原文：https://theqoo.net/square/3130663300

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