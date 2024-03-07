虚拟男团PLAVE拿下出道后首个冠军一位！得奖后成员们都不可置信，激动感谢粉丝们一路相挺

恭喜PLAVE在出道即将满一年之际拿下了音乐节目的首座冠军奖杯，大家有听过他们的新歌了吗？

在韩国KPOP圈中的人气虚拟男团PLAVE，终於拿下了他们出道后的首个一位冠军，令粉丝们相当开心！

昨晚（3月6日）播出的 MBC Music《Show Champion》中，他们推出的专辑《Asterum: 134-1》主打歌〈Way 4 Luv〉成功拿下了冠军一位，同时这也是他们出道以来的第一座音乐节目冠军奖杯，意义重大。（PLAVE出道於2023年3月12日）



▼与PLAVE同时竞争的歌手团体有 BIBI、LE SSERAFIM、NCT泰容、CRAVITY。



▼〈Way 4 Luv〉MV：



官方也发文为他们献上祝福：「故事的最后，旅程的最后，成为PLLI（粉丝名）的四季吧。我们衷心地祝贺PLAVE歌曲夺冠，创造出一个全新的世界。」

队长艺俊则在Ｗeverse上传了成员们等待一位候补时，听到获奖后的率先反应，成员们听到成为节目冠军后，就开始大声兴奋地吼叫，也有人哭喊著叫了「妈妈」，大家都不可置信般的狂吼，接著又哭成了一团，还说：「我们是（冠军）一位的歌手了～」并第一时间就感谢了粉丝的支持，表示今后会更加努力活动。



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