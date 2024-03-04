车银优这一流的带货能力！《美好世界》「暴风吸入」炸酱面看饿了观众：你得为全国观众的冲动消费负责啊

只不过吃了炸酱面，怎么就登上热搜了呢？喔，原来主人公是车银优啊，那就不奇怪了。

金南珠和车银优携手主演的Disney+新剧《美好世界》正在热播，首播收视率以5.3%起步，第二集上升至了6.1%。 「脸赞天才」车银优的变身吸引了广大观众的注意，电视剧一开播他的一举一动都受到了极大的关注。

仅剧中一个吃炸酱面的镜头就在韩网掀起热浪。 结束工作的车银优和工友们围坐在一起吃炸酱面，他穿著黑色的短袖T恤，露出健硕的肱二头肌，一看就是是个干体力活的模样，没打理的短发被风吹散在脸颊上。 车银优歪著头、捧著一碗炸酱面，一筷子下去就叉起了一大口塞入嘴中，接著又用手直接拿起一个煎饺，吃完后还舔了舔手指头，不顾形象大快朵颐的模样赚足了观众们的视线，吃相虽然豪迈，但因为这张帅脸的加持，却完全不显邋遢。



요장면보고 신랑이 "차은우는 화보를 찍었네"

라고해서 빵 터짐

깜장칠하고 자장면 먹을때 만두를 손으로 들고 먹어도

울 은우는 남자가 봐도 화보처럼 멋있어보이나봐

3화도 기대할게#차은우 #CHAEUNWOO #원더풀월드 #WonderfulWorld pic.twitter.com/k9MlHvCL2o — 아스트로like은우 (@like_eunwoo_) March 2, 2024

차은우 등장에 모두들 숨멎

이런 분위기 권선율 넘좋아

아점으로 자장면 시켰다고요

재방 삼방하며 3회만 기다려요 #차은우 #원더풀월드 pic.twitter.com/LTl4syfKiK — 누누 와누 (@wanueunwoo_1) March 3, 2024

没想到很快网路上就有不少观众公开了自己的宵夜认证照，纷纷表示「车银优吃炸酱面和煎饺吃得太香了，忍不住了」，调侃「你必须为全国观众的冲动消费负责」，大家甚至新造出了「车酱面」的词语，可见车银优的带货能力有多强。

前有《来自星星的你》中初雪天就要吃啤酒+炸鸡套餐，后有《有院子的家》中林智妍的「丧夫套餐」，现有《美好世界》的「车酱面」，下一个电视剧美食会是什么呢？

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻