孝琳不负「韩国碧昂丝」美名精彩演出！见满场观众感动喊「首尔场都没这么多人来〜」

孝琳继2023年12月的《HYOLYN SHOW》首尔场次结束后,2024年的第一场就来到台湾演出,她更是准备了非常丰富又多样化的演出与曲目,希望展现出多面向的孝琳。

孝琳被喻为「韩国碧昂丝」,一开场就带来碧昂丝的歌曲「One Night Only」让全场陷入疯狂。她更以中文问大家:「一起创造难忘的One Night Only好不好?」「准备好一起high了吗? 」表示今日打算不间断地跟大家一起High到结尾。



孝琳事前练习了一长串中文自我介绍:「我是歌手孝琳,大家好,2024年的世界巡回演唱会起点就是台湾,Welcome to my show!」虽然努力以中文说出这么长长的句子,孝琳说完还是用韩文说著「有点尴尬〜」不过能够感受到诚意十足。她表示去年12月首尔演出后,感谢大家的支持让她再度来到台湾演出,希望带给大家难忘的一夜。



为了增加节目的丰富程度,孝琳除了带来自己许多脍炙人口的动感歌曲外,更有Cover其他歌手的曲目,在换装的过程还让粉丝们看见在舞台边边暂时擦著汗喝口水的孝琳,接著她换上了下一首歌曲的服装与配件,准备上场的样子。接著孝琳为大家带来一连串抒情歌曲,包含了火星人布鲁诺的「Talking to the moon」, 以及「Don’t love me」与大家熟悉的《主君的太阳》OST「Crazy of you」,让全场瞬间陷入抒情美声中。



在准备这场表演时,孝琳表示非常好奇台湾粉丝们的喜好与取向,不知道大家喜爱她的舞台表演多,还是抒情歌曲多呢?粉丝们的回答让孝琳感觉两者不分轩轾,虽然想展现更多不一样的自己,但总觉得一场秀短短时间,不足以表现所有的她,於是她准备了Dance Challenge,暂时放下麦克风尽情展现舞蹈给大家,后方大萤幕上播出著每一首孝琳的MV影片,而她也直接在舞台上重现了所有舞步,让粉丝们看得相当入迷。



看到今日全场的2000名粉丝人数让孝琳相当感动,她甚至表示「首尔场都没这么多人来」,也希望与大家拉近距离,於是在舞台上请大家推荐她台湾美食,还有台湾最近流行什么,她表示每次来到台湾总是让她有种熟悉的感觉,她也在台上分享韩国流行的缩略语,跟粉丝们互动。粉丝们更准备了一张收集了许多人的唇印以及祝福语的大型海报,让孝琳直呼好神奇,觉得自己相当幸福,也赶紧请工作人员协助她用手机纪录下全场欢呼的美丽画面。

