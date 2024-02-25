李到晛&金高银新片《破墓》上映4日观影人次突破200万，速度超越去年票房冠军《首尔之春》

电影《破墓》在上映的第四天（25日）实现了200万观影人次的壮举。

《破墓》是一部充满神秘事件的超自然悬疑电影，讲述风水师、礼仪师和巫师在接受巨额报酬为一个奇怪的墓迁葬后发生的奇异事件，上映第四天就累计到200万观众人数，引发了影院的热潮。



根据韩国电影振兴委员会的统计数据，《破墓》从100万观众跳到200万仅用了1天时间，票房增长速度十分惊人。 2023年韩国票房冠军《首尔之春》在上映第6天才达成200万观众的记录，《破墓》比其快了足足2天。 此外，《破墓》在前一天（24日）的一天时间内吸引了77万0925名观众，创下了2024年单日最高观众人数的记录。



即使在上映第四天，电影《破墓》仍然保持著CGV黄金蛋指数95%的高分，片中多处留有不同解读余地场景激发了观众的热烈讨论，不少人进影院二刷甚至三刷，上映第二周仍可望延续热映势头。



为表达感谢，《破墓》团队还公开了一张温馨认证照，演员崔岷植、金高银、柳海真、金载哲以及导演张宰贤齐齐出镜，可惜主演之一李到晛因服兵役未能加入。



此外，《破墓》将於3月8日在台湾上映。



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