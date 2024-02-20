车银优彻底黑化了...新剧《美好世界》全新海报：成为了帮助人妻金南珠复仇的工具！

这复仇的工具，也太耀眼～～～。
MBC全新金土剧《美好世界》公开了全新个人与团体海报，四大角色神秘中却又充满著故事性。
《美好世界》讲述心理学教授－殷秀贤（金南珠 饰）亲自处决杀害儿子的凶手，并深入探究那一天的秘密。同时她遇到自幼失去双亲的医学系学生－权善律（车银优 饰），一起解开事件真相并治愈彼此的伤痛...。
▼《美好世界》预告，Disney+於3月1日起同步每周五、六22:30独家上线。
【人物简介】
▼金南珠饰演心理学教授兼知名作家「殷秀贤」，本过著人人称羡的成功生活，但在无辜失去了年幼儿子，并亲自处决加害者后过著凄惨的生活。遇上了与自己有著同样伤痛的男主，一起解开神秘事件并治愈彼此的心灵创伤。
▼车银优饰演自幼失去双亲的医学系学生「权善律」，虽然拥有善良的面孔，却让人无法知道内心的神秘人物。在富裕的家庭中长大，但因为一系列事件失去父母后，过著粗犷潦草的生活。
▼金刚于饰演女主殷秀贤的丈夫「姜秀浩」，是名事业蒸蒸日上的当红新闻主播。他虽然真心爱著妻子，但是因为一瞬间的错误选择，陷入了无法控制的漩涡之中。
▼林世美饰演在清潭洞事业有成的精品店老板「韩宥利」，与女主殷秀贤亲如姐妹，把殷秀贤和秀贤母亲看得比自己的生命还重要，为活在痛苦中的秀贤提供帮助和依靠。
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