天生演员曹政奭下辈子还要当演员吗～「虽然幸福也偶尔也觉得孤独，觉得吃力～」

目前热播中的tvN古装剧集《魅惑之人》展现了演员曹政奭的出色演技，剧情张力十足加上他的细腻表情，这位充满悲剧命运的君王李仁，获得广大观众们的喜爱。

近期接受杂志访谈，曹政奭也展现多采多姿的个人魅力。画报的背景选在复古的韩国式住宅中拍摄，身为演员的他，目前也正藉由tvN古装剧集《魅惑之人》展现另一面的演员魅力，与平时常常搞笑的他不同，饰演君王的曹政奭在剧中总是眉头深锁，唯有在面对女主角申世景的时候，眼神中才流露出爱意。



在访谈中，曹政奭被问到演出李仁一角需要注意哪些方面？首先他描述这个角色，是一位虽然心中不愿意，但却必须登上王位，跟随宿命安排的人物，必须让自己更强势，每次必须提早一步先思考清楚，对任何人都必须抱持怀疑，要演出这样心态的人物并不太容易。曹政奭也是相当细腻的演员，对於每一个场景的小细节都不放过，他也特别提到上位前的「镇翰大君」时期与成为君王之后，为了让观众们感受到明显的差异而费尽心思。



《魅惑之人》是曹政奭继《观相大师》《逆麟》《绿豆花》之后的第四部历史剧作品，这次是否有什么特别之处呢？曹政奭表示，在研究角色的方式并没有太多差异，但虽然要演出历史剧，也不想在被大家认为是典型的古装语气，或是以大家平常熟悉的历史剧方式来说出台词，很想表现出曹政奭独树一格的君王。



说到与申世景的合作，曹政奭表示除了演戏中，在现场私下之间的配合也是非常重要的，她已经是个好到不能再好的人，对於申世景有著极高的称赞评价。至於如果还有来生，会选择再成为一名演员吗？曹政奭说自己真的不知道，因为虽感到幸福也偶尔会感到孤独，偶尔觉得吃力。而且演员必须完全展现出自己，也会有种被扒光衣服的感觉，目前是四岁女儿爸爸的曹政奭，也希望能对女儿有著好的影响力。



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